Amazon Prime Video : les séries et films à voir en février 2023

Le mois de février 2023 vient de débuter. Il est donc l’heure de parler des nouvelles séries et nouveaux films disponibles sur Amazon Prime Vidéo. Pour cette nouvelle période, le géant américain apporte de multiples films réputés, mais surtout une production originale Somebody I Used To Know : ; ou encore de nouvelles séries Prime comme Cœurs Noirs et The Consultant, ainsi que la saison finale de Carnival Row.

Pour commencer, parlons séries. Dans sa liste des nouveautés du mois de février 2023, Amazon mentionne plusieurs nouveaux contenus originaux sur Prime Video : les saisons 1 de Cœurs Noirs et The Consultant ; la saison 2 de Harlem ; et la saison finale de Carnival Row.

3 février :

Cœurs Noirs – Saison 1 ;

Harlem – Saison 2.

10 février :

The Sex Lives Of College Girls – Saison 1.

13 février :

Demon Slayer – Saison 2.

17 février :

Star Trek : Picard – Saison 3 ;

Carnival Row – Saison finale.

24 février :

The Consultant – Saison 1.

Du côté des films, quelques productions originales Amazon Prime Video sont de la partie. Nous pouvons tout de même souligner l’arrivée du documentaire Clara Luciani : Ça commence comme ça ; le film Somebody I Used To Know avec notamment Alison Brie ; et BDE avec Michaël Youn. Nous retrouvons aussi moult classiques du cinéma !

1er février :

Retour vers le futur – L’intégrale ;

Moi, Moche et Méchant 1 et 2 ;

Les Minions ;

Pokémon : Détective Pikachu ;

Jason Bourne – L’intégrale ;

Scarface ;

La liste de Schindler ;

Mama Mia! ;

Dunkerque ;

Man Of Steel ;

L’étrange histoire de Benjamin Button.

8 février :

Clara Luciani : Ça commence comme ça.

10 février :

Somebody I Used To Know.

12 février :

Sonic Le Film.

24 février :

BDE.

28 février :

Candyman (2021).

