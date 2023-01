Galaxy S23 Ultra : Samsung présente son capteur photo de 200 Mpx

Quelques semaines avant l’annonce du Galaxy S23 Ultra, Samsung est venu lever le voile sur l’une de ses nouveautés principales : son capteur photo de 200 Mpx, plus précisément l’ISOCELL HP2. L’occasion pour nous d’en apprendre un peu plus sur les avantages de ce nouvel élément, remplaçant ainsi l’ISOCELL HM3 de 108 Mpx du Galaxy S22 Ultra.

Le 1er février 2023, Samsung présentera lors d’une conférence physique à San Francisco (États-Unis) les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Concernant ce dernier modèle, de multiples rumeurs parues ces dernières semaines ont permis de dresser complètement sa fiche technique. Nous apprenions ainsi que le Galaxy S23 Ultra profiterait d’un changement notable pour la partie photo : le passage d’un capteur principal de 108 Mpx à 200 Mpx.

Samsung vient d’ailleurs de présenter (via SamMobile) un tout nouveau capteur de 200 Mpx : l’ISOCELL HP2. Tout semble ainsi laisser présager son implémentation dans le Galaxy S23 Ultra. Nous apprenons ainsi que cette nouvelle génération succédant à l’ISOCELL HP1 sorti en 2021 propose ainsi des photosites de 0,6 µm de côté.

La technologie de pixel binning est bien évidemment de la partie, permettant ainsi de regrouper les photosites par quatre afin de créer un cliché de 50 Mpx ou de 12,5 Mpx en les regroupant par 16. En d’autres termes, cela permettra d’avoir des photos plus précises et de meilleure qualité en cas de faible luminosité en réduisant le bruit numérique et en augmentant la plage dynamique.

En plus de cela, le capteur ISOCELL HP2 du Galaxy S23 Ultra permettra de filmer en 8K à 30 images par seconde (et 4K à 60 IPS). De nouvelles technologies viennent au passage limiter les cas de surexposition et améliorer la fidélité des couleurs. Samsung parle aussi d’une mise au point beaucoup plus rapide, même en faible luminosité.

Outre ce tout nouveau capteur principal, les rumeurs soulignent que le module photo arrière du Galaxy S23 Ultra serait accompagné par un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx ainsi qu’un objectif périscopique de 10 Mpx avec zoom optique x10 (soit comme le Galaxy S22 Ultra).

