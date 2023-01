MacBook Pro 2024, des puces M3 Pro et M3 Max bien plus puissantes que les versions M2

Apple semble prêt à mettre les bouchées doubles en 2024 avec les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo vient en effet de dévoiler que les puces M3 Pro et M3 Max de ces modèles seraient gravées en 3 nm. En d’autres termes, le gain de performances devrait être plus important qu’entre la génération M1 et M2.

En ce mardi 17 janvier 2023, Apple est venu annoncer les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max. Très peu de temps après, des rumeurs sont déjà tombées sur la génération suivante. Plus précisément, nous avons eu droit à des informations sur les puces M3 Pro et M3 Max.

Dans une publication Twitter, Ming-Chi Kuo a en effet déclaré que les prochains MacBook Pro, attendus pour 2024, embarqueront des processeurs gravés en 3 nm. L’analyste précise au passage qu’Apple opterait pour la technologie de gravure N3P ou N3S du fondeur TSMC. Nous apprenons aussi que la production de masse des puces M3 Pro et M3 Max débuterait au cours du premier semestre 2024.

Avec cette information, nous pensons directement à un gain de puissance important par rapport aux M2 Pro et M2 Max. Pour rappel, ces dernières sont gravées en 5 nm. Passé à une gravure plus fine avec les M3 Pro et M3 Max permettraient ainsi de proposer une meilleure efficacité énergétique, mais aussi d’offrir des performances plus importantes à consommation égale.

Pour rappel, les M2 Pro et M2 Max proposent respectivement de performances de 20 % et 30 % par rapport aux M1 Pro et M1 Max. En plus de cela, ces dernières permettent aux nouveaux MacBook Pro de 16 pouces un nouveau record d’autonomie pour les MacBook avec un maximum de 22 heures sur une charge.

I expect the next new MacBook Pro models, which will adopt M3 Pro/M3 Max processors made by 3nm (likely TSMC's N3P or N3S), will go to mass production in 1H24. https://t.co/8JR4LOHFVs — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 17, 2023

