iMac avec puce M3 : lancement prévu pour fin 2023

Cela fait un petit moment que l’iMac avec puce M3 n’a pas fait parler de lui. Bonne nouvelle, Mark Gurman vient de partager quelques informations à propos de ce modèle. D’après le journaliste de chez Bloomberg, ce modèle arriverait dès la fin de l’année 2023. Nous apprenons aussi qu’un iMac Pro serait toujours en cours de développement chez Apple.

L’année 2023 commence à se préciser pour Apple. À travers un nouveau rapport, Mark Gurman est d’ailleurs venu dévoiler des détails intéressants concernant les ordinateurs de la firme à la pomme prévus pour l’année prochaine.

Pour commencer, nous apprenons que les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max arriveront très prochainement. En effet, le lancement serait prévu pour le début de l’année 2023. D’autres ordinateurs Apple sont aussi beaucoup attendus, les Mac mini avec M2 et M2 Pro. Cependant, Mark Gurman n’a pas de bonnes nouvelles de ce côté. Apple testerait en effet toujours ces deux modèles. Il ne partage d’ailleurs pas de fenêtre de lancement pour ces PC miniatures.

Concernant l’iMac, le rapport mentionne un modèle avec puce M3 pour la fin de l’année 2023. Pour rappel, le modèle actuel a introduit un tout nouveau design à cette gamme de 3-en-1 ainsi que la puce M1. Nous apprenons au passage que l’iMac Pro était toujours en cours de développement chez Apple. Ce dernier aurait d’ailleurs été retardé en interne d’après le journaliste Mark Gurman.

Pour finir, la firme à la pomme prévoirait un Mac Pro modulable avec puce M2 Ultra. La version avec M2 Extreme aurait été abandonnée par la firme à la pomme. Cet ordinateur surpuissant serait disponible à la fin de l’année 2023.

