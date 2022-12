Mac Pro : un modèle modulable avec puce M2 Ultra pour 2023

De nouvelles informations sont tombées autour du Mac Pro sous puce Apple Silicon. Un nouveau rapport du journaliste Mark Gurman vient en effet de révéler qu’Apple avait abandonné la puce M2 Extreme pour ce modèle. Attendu pour 2023, l’ordinateur se contenterait d’une M2 Ultra. Nous apprenons au passage qu’il serait modulable, à l’instar du modèle actuel.

Dans un nouveau rapport, Mark Gurman a actualisé la situation du Mac Pro sous puce Apple Silicon.

Le journaliste de chez Bloomberg explique ainsi qu’Apple aurait abandonné la commercialisation d’un Mac Pro sous puce M2 Extreme équipé de 48 cœurs CPU et 152 GPU. Cette décision résulterait de sa complexité de production et le coût de fabrication. Il souligne d’ailleurs que ce modèle aurait pu avoisiner les 10 000 dollars, contre 5 999 dollars pour le Mac Pro actuel sous puce Intel. Pour rappel, cette version avait auparavant été mentionnée par Mark Gurman en octobre 2022.

Avec l’abandon de la M2 Extreme, il ne resterait ainsi plus qu’une version avec puce M2 Ultra. Cette dernière embarquerait 24 cœurs CPU, 76 cœurs GPU, jusqu’à 192 Go de RAM. Nous avons tout de même une information intéressante à son sujet, la capacité modulable du Mac Pro serait toujours de la partie. Ainsi, les utilisateurs pourront remplacer ou ajouter de la RAM et de la mémoire interne à l’ordinateur.

Pour finir, Mark Gurman déclare un changement du côté de la production. Le Mac Pro serait ainsi produit au Vietnam, contre les États-Unis (Austin – Texax) auparavant.

À titre d’information, le rapport mentionne aussi que les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M2 Max et M2 Pro ou encore le Mac Mini M2 Pro sont toujours prévus pour le début d’année 2023. Un iMac avec puce M3 arriverait quant à lui pour la fin de l’année.