Xbox Game Pass : Microsoft réfléchit à un abonnement moins cher

Le Xbox Game Pass pourrait évoluer dans les mois à venir, notamment avec une offre plus abordable. Microsoft vient en effet de sonder les joueurs afin de savoir s’ils seraient intéressés par une formule moins chère grâce à l’affichage de publicités.

Tous les mois, le Xbox Game Pass s’enrichit de nouveaux jeux vidéos, dont Potion Craft, East Ward et Chained Echos en décembre 2022. De nouveaux avantages sont aussi disponibles régulièrement, comme tous les Champions et Agents pour League of Legends et Valorant récemment, ou encore trois mois d’abonnement à Apple Music et Apple TV+.

Aux dernières nouvelles, Microsoft réfléchirait à proposer une nouvelle formule aux joueurs afin de leur faire profiter plus facilement au Xbox Game Pass. En effet, un sondage envoyé aux abonnés suggère l’arrivée d’une nouvelle formule. Relayé sur le forum ResetEra, ce dernier est venu demander aux utilisateurs leur avis sur un nouvel abonnement au service de Microsoft.

Microsoft explique que cette formule coûterait 2,99 euros par mois et inclurait des publicités au lancement des jeux vidéo. Dans les détails, nous apprenons que cet abonnement permettrait l’accès au Xbox Game Pass à un seul utilisateur sur PC ou console ; profiterait des jeux des studios de Microsoft six mois après leur sortie ; proposerait le jeu en ligne ; et ferait l’impasse sur le cloud gaming. Nous voyons aussi que la promesse de jouer à plus de 100 de jeux ne serait plus. Le catalogue serait ainsi plus limité que la formule actuelle, et peut-être moins régulièrement mise à jour.

Via cet abonnement au Xbox Game Pass avec publicités, Microsoft envisagerait de conquérir plus facilement les joueurs avec un prix plus qu’abordable. Même si le catalogue ne serait pas aussi fourni que les formules actuelles, cette offre serait une première entrée sur le service pour un grand nombre d’internautes, avec comme objectif de les convertir vers des formules plus chères. Cette stratégie est d’ailleurs en cours sur les services de SVOD, comme Netflix ou encore Disney+.