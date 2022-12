Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de décembre 2022

En ce début de mois de décembre 2022, Microsoft est sans grande surprise venu annoncer de nouveaux jeux vidéo ajoutés au Xbox Game Pass. Pour la première quinzaine du mois, 11 titres font leur entrée sur le service, dont Hello Neighbor 2, The Walking Dead: L’Ultime Saison, Eastward ou encore Chained Echoes.

Après Gungrave G.O.R.E, Dune: Spicewars ou encore Warhammer 40,000: Darktide à la fin du mois de novembre 2022, le Xbox Game Pass vient s’agrémenter de plusieurs nouveaux titres jusqu’au 15 décembre. Dans les détails, Microsoft ajoute les titres suivants pour la première partie du mois :

Déjà disponibles :

Eastward – Cloud, Console et PC ;

The Walking Dead: L’Ultime Saison – Cloud, Console et PC ;

Totally Reliable Delivery Service – PC.

6 décembre :

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker – Cloud, Console et PC ;

Hello Neighbor 2 – Cloud, Console et PC.

8 décembre :

Chained Echoes – Cloud, Console et PC ;

Metal: Hellsinger – Xbox One.

13 décembre :

High On Life – Cloud, Console et PC ;

Potion Craft – Console et PC.

15 décembre :

Hot Wheels Unleashed (Game of the Year Edition) – Cloud, Console et PC ;

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan – Cloud, Console et PC.

Une nouvelle fois, plusieurs titres sont disponibles sur le Xbox Game Pass dès leur sortie. Nous pouvons ainsi citer Hello Neighbor 2, Chained Echoes ainsi que High On Life.

Dans son billet de blog, Microsoft dévoile au passage que les abonnés peuvent profiter d’une période d’essai de 10 heures pour Need for Speed Unbound, mais aussi du chapitre 2 de Conan Exiles. Pour les nouveaux avantages du Xbox Game Pass Ultimate, l’entreprise rappelle qu’il est désormais possible de profiter de 3 mois d’essai à Apple TV+ et Apple Music.

Pour finir, nous découvrons que les titres suivants vont quitter le Xbox Game Pass à partir du 15 décembre 2022 :

Aliens: Fireteam Elite – Cloud, Console et PC ;

Breathedge – Cloud, Console et PC ;

Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée – Cloud, Console et PC ;

Firewatch – Cloud, Console et PC ;

Lake – Cloud, Console et PC ;

One Piece: Pirate Warriors 4 – Cloud, Console et PC ;

Neoverse – Cloud et Console ;

Course avec Ryan – Cloud, Console et PC ;

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – Cloud, Console et PC ;

Rory McIlroy PGA Tour – Console ;

Transformers: Battlegrounds – Cloud, Console et PC.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xbox Game Pass Ultimate : le mois d’abonnement à 1 euro est de retour !