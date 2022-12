Disney+ : les séries et films à voir en décembre 2022

Le dernier mois de l’année vient de débuter. Pour les fêtes, Disney+ s’est mis sur son 31 et vient de dévoiler les nouvelles séries et nouveaux films disponibles en décembre 2022. Pour l’occasion, la plateforme de streaming annonce l’arrivée de Spider-Man 1 et Spider-Man 3 de Sam Raimi ; la toute nouvelle série thriller The Patient ; ou encore Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

Commençons avec les séries. Disney+ vient ajouter plusieurs contenus originaux, dont un épisode spécial Noël de Week-End Family ; un peu d’exploration avec Trésors perdus : le secret de Montezuma ; le thriller psychologie The Patient ; ou encore la comédie This Fool.

2 décembre :

Mickey & Minnie : Le vœu de Noël ;

7 décembre :

Bienvenue à Wrexham – Saison 1, batch 1 ;

Enfants des rues – Saison 1 ;

À vue d’œil – Saison 1.

9 décembre :

Week-End Family : Un Noël gagnant-gagnant.

14 décembre :

Trésors perdus : le secret de Montezuma – Saison 1 ;

The Patient – Saison 1 ;

The Hardy Boys – Saisons 1 et 2 ;

La route de l’enfer : Norvège – Saison 6 ;

Demain, je serai en couple – Saison 1 ;

Ce qu’on oublie – Saison 1 ;

Between The World And Us – Saison 1.

21 décembre :

This Fool – Saison 1 ;

Faites vos jeux – Saison 1 ;

Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires (courts-métrages) – Saison 2 ;

American Dad – Saison 18.

28 décembre :

The Deep End – Saison 1 ;

Gannibal – Saison 1.

Du côté des films, nous retrouvons uniquement deux nouveaux contenus originaux en décembre 2022, Le Journal d’un dégonflé : Rodrick fait sa loi et La nuit au Musée : le retour de Kahmunrah, soit deux films d’animation. Il est tout de même important de souligner que Star Wars : L’Ascension de Skywalker, dernier épisode de la sage ; ainsi que les Spider-Man 1 et 3 de Sam Raimi sont de la partie.

2 décembre :

Le Journal d’un dégonflé : Rodrick fait sa loi ;

Spider-Man ;

Spider-Man 3.

9 décembre :

La nuit au Musée : le retour de Kahmunrah.

23 décembre :

Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

28 décembre :

Encanto en Live.

30 décembre :

La légendaire panthère noire.

