Galaxy S23 Ultra : voici les coloris du prochain smartphone premium de Samsung

Le Galaxy S23 Ultra est une nouvelle fois au cœur des rumeurs. Le leaker Evan Blass a en effet partagé les couleurs des coques des S23, 23+ et S23 Ultra, mais aussi des stylets S-Pen. Ce dernier élément nous permet d’ailleurs de connaitre exactement les coloris de ce prochain modèle premium. En effet, ce dernier devrait à nouveau pouvoir se ranger dans le châssis du smartphone, et donc arborer une couleur similaire pour passer inaperçu.

Les prochains smartphones haut de gamme de Samsung ont de moins en moins de secrets. En ce lundi 19 décembre 2022, Evan Blass (@evleaks) vient en effet de partager sur Twitter des informations autour des coques des Galaxy S23.

Nous apprenons ainsi que le Galaxy S23+ aura droit aux coques suivantes : une transparente, une Clear Gadget Transparent ; trois en cuir (coloris noir, camel et vert) ; une Rugged Gadget en noir ; et trois en silicone (crème, vert, lavande, bleu marine, orange, noir et blanc). Pour le Galaxy S23, Samsung proposerait les mêmes coques transparentes, en cuir et Rugged Gadget, seulement deux coques en silicone (noir et blanc) ainsi que le Smart View Wallet (noir, crème, vert et lavande).

De son côté, le Galaxy S23 Ultra se contenterait de la Clear Gadget, des coques en cuir (noir, camel et vert), du Rugged Gadget en noir, ainsi que les étuis en silicone (crème, vert, lavande, bleu marine et orange). Le plus intéressant se passe tout de même su côté des S-Pen.

En effet, nous apprenons que les stylets du Galaxy S23 Ultra seraient déclinés en trois couleurs : Cream (crème), Green (vert), Lavender (lavande) et Phantom Black (noir). De ce fait, cela confirme les coloris du smartphone. En effet, les S-Pen profitent de teintes assorties au châssis de ce modèle, étant donné qu’ils sont directement rangés dedans.

À titre d’information, le journaliste Roland Quandt partagé des coloris sensiblement similaires pour le S-Pen le mois dernier : Black (noir), Green (vert), Rose (Light Pink) et Beige.

2/2:

S23 Ultra stylus colors (confirming Ultra device colors):

Black, Green, Rose (aka Light Pink), Beige — Roland Quandt (@rquandt) November 29, 2022

