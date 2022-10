Mac Pro : une puce M2 Extreme deux à quatre fois plus puissante que la M2 Max

Apple continue de travailler sur ses puces Apple Silicon. En effet, un ordinateur n’a pas encore sauté le pas : le Mac Pro. D’après les dires de Mark Gurman, cette nouvelle génération se déclinerait en deux versions : une avec la puce M2 Ultra ; et une autre avec la « M2 Extreme », qui serait deux à quatre fois plus puissante que la M2 Max.

Cela n’est pas un secret, Apple travaille sur un Mac Pro avec une puce Apple Silicon. Pour rappel, John Ternus, patron de l’ingénierie matérielle chez la firme à la pomme, avait déclaré durant la WWDC 2022 que ce modèle serait prochainement annoncé. Mark Gurman vient d’ailleurs d’en dire un peu plus à ce sujet.

Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste de chez Bloomberg a expliqué que le prochain Mac Pro arriverait avec des options de puces « qui sont au moins deux ou quatre fois plus puissantes » que le M2 Max. Pour rappel, cette puce devrait être annoncée avec les MacBook Pro de 14 et 16 pouces en novembre 2022. Les rumeurs supposent qu’elle embarquera 12 cœurs CPU et 38 cœurs GPU.

Dans les détails, Mark Gurman explique que le Mac Pro embarquerait soit une puce M2 Ultra, soit une M2 Extreme. La première aurait droit à 24 cœurs CPU, contre 48 cœurs pour la seconde. Du côté de la partie graphique, entre 76 et 152 cœurs GPU seraient de la partie. La mémoire RAM maximale serait de 256 Go. La nouvelle puce M2 Extreme pourrait ainsi être deux fois plus puissante que la M2 Ultra.

Pour finir, nous apprenons qu’un Mac Pro avec 24 cœurs de processeur, 76 cœurs de processeur graphique et 192 Go de RAM est en cours de test chez Apple. Cette version tournerait sous macOS Ventura (13.3). À noter, Mark Gurman s’attend à ce que les Mac Pro avec puces M2 Ultra et M2 Extreme arrivent en 2023.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Les nouveaux produits Apple prévus pour 2023 (Mac, iPad, HomePod…) !