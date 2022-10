Test – Sennheiser TV Clear Set : Écouter la TV sans être dérangé

Sennheiser, marque bien connue dans le domaine Hifi d’une manière générale, dispose d’un produit dans sa gamme dédiée à l’écoute de la TV. En effet, il est parfois difficile d’écouter la TV sans déranger ou être dérangé et c’est là que le produit de Sennheiser prend tout son sens. Les intra auriculaires permettent aussi une utilisation sur un autre appareil afin d’écouter de la musique, sur son téléphone par exemple.

Présentation des Sennheiser TV Clear set

Écouter sans déranger, faire autre chose sans être obligé de mettre le son trop fort, limiter les bruits derrière vous, ce sont les principaux objectifs du TV Clear Set.

Dans le package, nous avons donc deux équipements. Tout d’abord, le boitier de transmission Bluetooth qui se raccorde à la TV. Ce dernier s’alimente via un port USB. Celui de votre TV peut donc servir plutôt que de le raccorder au secteur. Pour la partie audio, deux solutions. Soit on le raccorde sur la sortie jack de la TV soit sur la sortie optique. Cette dernière est à privilégier. À noter que dans les paramètres de la TV, il est nécessaire de choisir une sortie son PCM sur l’optique et non Dolby ou autre, sans quoi cela ne fonctionne pas.

Ensuite, nous avons le boitier et ses écouteurs. Rien de très original, le boitier est de forme allongée et assez peu épais. Les écouteurs sont livrés avec différents embouts en silicone qui permettent de s’adapter aux différentes tailles d’oreilles.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques du Sennheiser TV Clear Set sont :

Connexion : Bluetooth 4.2

Profil Bluetooth : A2DP (SBC), HFP (CVSD, mSBC), AVRCP, DID

Active Noise Cancellation (réduction de bruit active)

Réduction de bruit passif avec mode ambiant

1 micro pour le mode « Ambient Awareness » ; 2 micros beamforming (technique de traitement du signal) pendant l’appel

Recharge sans fil Qi

Dimensions écouteurs (LxHxP) : 23 x 18 x 26 mm

Dimensions étui (LxHxP) : 87,8 x 47,5 x 29,2 mm

Poids : 63,7 g (écouteurs + boîtier)

Ergonomie et design du Sennheiser TV Clear Set

Le boitier Bluetooth est vraiment très discret. Également, il est très léger. Ainsi il est possible de le camoufler discrètement derrière la TV si on ne souhaite pas le voir. C’est donc un très bon point pour cette partie.

Concernant les écouteurs, le boitier est lui aussi très discret et peu encombrant. Sennheiser a fait le choix pour ses écouteurs de les loger dans un boitier de forme allongée. Ils prennent ainsi peu de place dans une poche puisque l’on peut aussi les utiliser pour les appairer sur un téléphone. Ainsi, il est possible d’écouter de la musique. Ils ne sont pas dédiés qu’à la TV. Les écouteurs sont fournis avec des embouts silicone de différentes tailles. Ces embouts paraissent au premier abord rigide mais sont toutefois très agréables à porter. Certains disposent d’ailerons en silicone pour le maintien dans l’oreille.

Des écouteurs à appairer sur son téléphone

Ainsi, les écouteurs du Sennheiser TV Clear set peuvent s’appairer sur un téléphone. Cela en fait des écouteurs polyvalents. En revanche, il faut noter qu’ils ne disposent pas d’ANC, donc de réduction de bruit active. Toutefois, ils disposent d’autres technologies. En effet, les Sennheiser TV Clear Set disposent du mode Ambient Awareness. Cela permet de percevoir les sons ambiants et ainsi de rester connecté à son environnement. Également, la technologie Speech Clarity amplifie les dialogues selon cinq réglages disponibles. Ils disposent également de microphones, pour la prise d’appel.

Audio, micro, la qualité au rendez-vous

À l’usage, les TV Clear Set sont une excellente solution car polyvalents. Une fois dans l’oreille la qualité audio se fait sentir malgré l’absence de réduction de bruit active. À noter également un manque de basses. Les appels sont bien audibles, pas de difficulté de ce côté-là.

Pour la partie TV, les Sennheiser permettent de rester concentrer sur la diffusion du contenu. C’est vraiment une bonne solution pour ceux qui veulent profiter du contenu sans déranger ou être dérangé. Un léger bruit rose se fait entendre tout de même, il est très perceptible en augmentant le speech Clarity mais cela n’apporte rien au quotidien de booster cette option. Un réglage au premier voire deuxième niveau suffit amplement.

Application TV Clear set

Une application vient en renfort du Sennheiser TV Clear Set afin de peaufiner les réglages de ce dernier. Ainsi, on peut paramétrer chaque écouteur, les niveaux des options Ambient Awareness et Speech Clarity.

D’autres réglages sont accessibles comme « Trouver mes écouteurs », qui permet de les localiser facilement.

Conclusion

Les TV Clear Set de Sennheiser sont une solution polyvalente. Ainsi, il est possible de l’appairer pour écouter le son de la TV mais également de l’appairer avec son smartphone ou une tablette.

​Le rendu sonore est agréable malgré quelques petits défauts. En ce qui concerne l’autonomie, Sennheiser annonce jusqu’à 15 heures d’écoute sur une seule charge en utilisation avec l’émetteur. Cela correspond à la réalité. Le boîtier de transport permet quant à lui 1,5 charge supplémentaire. Le temps de chargement est d’environ 2 heures à l’aide du câble USB et de 3 heures avec le chargeur sans fil Qi.

Produit disponible sur Sennheiser TV Clear Set, Écouteurs sans Fil avec réduction de Bruit Passive et Bluetooth, Intra-Auriculaires et Confortables, pour écouter la télévision Noir

Voir l'offre 299,99 €