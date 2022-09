Jabra lance les Elite 5, de nouveaux écouteurs sans fil avec réduction de bruit active

Depuis le 1er septembre, l’IFA se déroule à Berlin. C’est l’occasion pour Jabra de présenter ses nouveaux écouteurs true wireless, les Elite 5. La marque Danoise, leader dans la conception et la fabrication de solutions audio, annonce qu’ils sont conçus pour répondre à tous les besoins du quotidien. Le nouvel ANC, les 6 micros et son autonomie sont les points forts des Elite 5.

Des écouteurs conçus pour les utilisateurs

Avec ses écouteurs Elite 5, Jabra annonce un produit polyvalent, notamment pour ceux qui souhaitent passer des appels de n’importe où, se connecter avec leurs proches, s’échapper d’une journée chargée, ou encore se plonger dans un moment musical, en appuyant simplement sur le bouton de contrôle.

La puce Bluetooth Qualcomm® QCC3050 dote ces écouteurs et permet ainsi une nouvelle technologie de réduction de bruit active. En effet, l’ANC hybride utilise des micros de feedback à l’intérieur de l’oreille et des micros feedforward à l’extérieur. De ce fait la qualité de l’ANC dépend moins du positionnement des écouteurs dans l’oreille, et assure une suppression de bruit plus efficace.

De plus, les 6 microphones permettent de passer des appels avec une grande clarté, y compris lorsqu’il y a du vent autour de soi. La qualité sonore est également présente avec des haut-parleurs de 6mm ainsi que la compatibilité avec les codecs SBC, AAC et aptX.

Discrets, confortables et compacts, les Jabra Elite 5 offrent également du Bluetooth multipoint et un appairage facilité. Jabra indique également une autonomie annoncée de 7 heures en continu, avec l’ANC activé. Cette autonomie se porte à 28 heures avec l’étui, de quoi convenir à tous les utilisateurs.

Les spécificités clés des Jabra Elite 5

Réduction de bruit active (ANC) ;

Qualcomm® QCC3050 SoC ;

6 microphones avec suppression du bruit du vent ;

Haut-parleurs de 6mm ;

EQ personnalisable et Spotify Tap Playback ;

Jusqu’à 7 heures d’autonomie de lecture avec ANC activé (28 h avec l’étui de chargement sans fil) ;

Qualcomm® aptX™ Audio ;

Intégration de Google Assistant et Alexa pour une assistance mains libres ;

Bluetooth Multipoint pour rester connecté à deux appareils en même temps ;

Une résistance à l’eau et à la poussière avec la certification IP55.

Les écouteurs Elite 5 seront disponibles très prochainement au Prix Public Conseillé de 169,99 €.