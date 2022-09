Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de septembre 2022

Septembre 2022 vient de débuter. Microsoft vient ainsi de partager les nouveaux jeux vidéo disponibles sur le Xbox Game Pass. Pour l’occasion, la firme américaine a annoncé l’arrivée de huit nouveaux titres pour ce début de mois, dont Disney Dreamlight Valley ; Despot’s Game, Train Sim World 3 ou encore Open Magnum.

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de septembre 2022

Comme tous les mois, Microsoft vient ajouter aux Xbox Game Pass deux salves de nouveaux jeux vidéo. Après Immortal Fenyx Rising, Tinikyn ou encore Immortality à la fin du mois d’août 2022, la première quinzaine de septembre apporte les titres suivants :

Déjà disponibles :

GRID Legends (Console et PC) ;

Disney Dreamlight Valley (Cloud, Console et PC) ;

Opus Magnum (PC) ;

Train Sim World 3 (Console et PC).

13 septembre :

Ashes of the Singularity Escalation (PC) ;

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, Console et PC).

14 septembre :

You Suck at Parking (Cloud, Console et PC).

15 septembre :

Despot’s Game (Console et PC) ;

Metal : Hellsinger (PC et Consoles Xbox Series).

Au niveau des avantages offerts aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, nous apprenons que Microsoft offre le Pack Smash Boxer pour le jeu Rumbleverse ; les tenues The Legion & Yui pour Dead by Daylight ; le Pack de contenu DLX pour Need for Speed Payback ; ainsi que le Pack Jade pour les Twin Grakatas pour Warframe.

Les départs du mois

Dans son billet de blog, Microsoft partage aussi les jeux qui partiront du Xbox Game Pass à partir du 15 septembre 2022 :

A Plague Tale: Innocence (Cloud, Console et PC) ;

Aragami 2 (Cloud, Console et PC) ;

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Console et PC) ;

Craftopia (Cloud, Console et PC) ;

Final Fantasy XIII (Console et PC) ;

Flynn: Son of Crimson (Cloud, Console et PC) ;

I Am Fish (Cloud, Console et PC) ;

Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console et PC) ;

Mighty Goose (Cloud, Console et PC) ;

SkateBird (Cloud, Console et PC) ;

The Artful Escape (Cloud, Console et PC).

