Xbox Game Pass : un abonnement familial à 21,99 euros par mois en cours de test

Le Xbox Game Pass devrait avoir encore plus de succès dans les mois à venir. En effet, outre le catalogue florissant et évolutif du service, Microsoft teste un abonnement familial, permettant ainsi à plusieurs personnes de partager les avantages du Game Pass Ultimate. Pour le moment, seuls les joueurs vivant en Irlande et en Colombie peuvent profiter de cette nouvelle formule. Voici les premiers détails dévoilés par la firme américaine à son sujet.

La formule famille du Xbox Game Pass bientôt disponible

En avril, le site Windows Central mentionnait que Microsoft travaillait sur un abonnement familial pour le Xbox Game Pass.

Finalement, la firme américaine vient d’annoncer en ce début de mois d’août 2022 que cette formule était en cours de test en Irlande et en Colombie. Grâce à cette dernière, il est possible de partager un abonnement Xbox Game Pass Ultimate avec quatre personnes résidant dans le même pays.

Dans les détails, Tyler Mottleider explique via un billet de blog sur le site Xbox : « À partir d’aujourd’hui en Colombie et en Irlande, les Xbox Insiders peuvent commencer à tester en avant-première un plan qui permet à plusieurs personnes de partager les avantages de Game Pass Ultimate ».

Le responsable ajoute que cette formule familiale « rend encore plus facile de jouer aux meilleurs jeux Game Pass avec vos amis et votre famille sur console, PC et cloud en vous permettant d’ajouter jusqu’à quatre personnes à votre abonnement, chacune ayant son propre accès unique aux jeux, contenus et avantages Xbox Game Pass Ultimate ».

Un prix de 21,99 euros par mois

Le journaliste Tom Warren de chez The Verge a d’ailleurs partagé une capture d’écran précisant le montant de cet abonnement familial au Xbox Game Pass Ultimate : 21,99 euros par mois, soit environ 5,46 euros par personne dans le cas où l’abonnement est partagé entre 4 joueurs. Pour rappel, la formule individuelle est à 12,99 euros par mois.

À noter, les joueurs irlandais et colombiens peuvent souscrire à la formule famille du Xbox Game Pass Ultimate s’ils font partie du programme Xbox Insider pour en profiter. Dans le cas où ils ont déjà un abonnement individuel, ce dernier sera converti en abonnement familial en fonction de « la valeur monétaire de l’ancienne adhésion ». Par exemple, Microsoft convertit un mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate en 18 mois d’abonnement à la formule famille.