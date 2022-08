Galaxy Watch 5 : jusqu’à 80 heures d’autonomie et une puce Exynos W920

Les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro seront annoncés mercredi prochain par Samsung. Pour patienter, WinFuture vient de partager quelques caractéristiques techniques présumées de ces montres connectées. Nous apprenons ainsi de nombreuses informations au niveau de l’écran, l’autonomie, le stockage interne ainsi que le processeur. Le site parle notamment d’une autonomie maximum de 80 heures pour la Watch 5 Pro, mais aussi la même puce Exynos W920 que le Watch 4 sorties l’année dernière.

Écran, autonomie et puce Exynos des Galaxy Watch 5

Après avoir redécouvert le design des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro via de nouveaux rendus 3D, un nouveau rapport de WinFuture a détaillé de nombreux points sur ses montres connectées.

Pour commencer, le site allemand a déclaré que la Galaxy Watch 5 arborerait un écran AMOLED de 1,19 pouce (396 × 396 pixels) pour la version 40 mm ; et de 1,36 pouce (450 × 450 pixels) pour le boitier de 44 mm. La variante Pro aurait la même dalle que le modèle 44 mm, même si on s’attend à ce que cette montre ait un boitier un peu plus grand. À noter, Samsung aurait fait le choix d’utiliser du verre saphir sur tous les modèles afin de protéger les écrans contre les rayures.

Du côté de l’autonomie, WinFuture souligne la présence d’une batterie de 284 mAh pour la Galaxy Watch 5 de 40 mm, contre 410 mAh pour la version 44 mm. Cela aurait ainsi permis à Samsung d’augmenter l’autonomie de ces deux modèles de 40 à 50 heures sur une charge par rapport à la génération précédente. Pour la Galaxy Watch 5 Pro, sa batterie de 590 mAh lui permettrait d’atteindre les 80 heures d’autonomie. Comme l’a souligné une fuite précédente, de la charge rapide 10 W serait de la partie pour tous les modèles.

Au niveau des configurations des Galaxy Watch, Samsung garderait les mêmes que les Galaxy Watch 4, soit une puce Exynos W920 et 16 Go de stockage interne. Aucune information sur la quantité de RAM n’a été mentionnée. Pour finir, le rapport cite la présence de la technologie NFC, de l’eSIM pour les versions 4G et d’un capteur remanié. Pour rappel, un capteur de température devrait être présent sur cette génération.

