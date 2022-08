Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 et Watch 5 : voici le prix en euros des prochains produits Samsung !

Alors que mercredi prochain, Samsung va annoncer les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, mais aussi les Galaxy Watch 5 et 5 Pro, une dernière fuite d’information vient de préciser les prix en euros de cette nouvelle génération de smartphones pliables et de montres connectées. À l’exception du Fold 4 avec 256 Go de stockage, tous les produits vont augmenter de prix, plus précisément entre 20 et 60 €.

Le prix des Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 et Watch 5/5 Pro

Le leaker OnLeaks vient de partager via une publication Twitter les prix en euros des produits Samsung qui seront annoncés durant le prochain Galaxy Unpacked du mercredi 10 août 2022. Pour commencer, nous apprenons que le Galaxy Z Fold 4 serait proposé à 1 799 € en version 256 Go et 1 919 € en 512 Go. À titre d’information, le Galaxy Z Fold 3 avec un 256 Go de stockage internet était à un prix similaire ; contre une augmentation de 20 € pour le modèle 512 Go.

Concernant le Galaxy Z Flip 4, son prix serait de 1 109 € avec 128 Go de stockage, contre 1 059 € pour le Galaxy Z Fold 3 128 Go, soit une augmentation de 50 euros. Le modèle 256 Go prend de son côté 60 euros supplémentaires par rapport au modèle précédent. Les deux configurations du nouveau smartphone pliable à clapet de Samsung deviennent ainsi moins accessibles. Pour rappel, il sera une nouvelle fois possible de personnaliser le design pour cette génération.

Pour les Galaxy Watch 5, Samsung augmenterait le prix de 30 € par rapport aux Galaxy Watch 4. Ainsi, la Watch 5 Bluetooth en 40 mm serait à 299 €, contre 349 € pour la version 4G ; et 329 € en 44 mm avec la connectivité Bluetooth, pour 379 euros en 4G. Du côté de la toute nouvelle déclinaison Pro, avec cadran de 45 mm, la version Bluetooth serait affichée à un tarif de 469 €, contre 499 € en 4G.