Galaxy Z Flip 4 : une flopée de coloris confirmée par Samsung

L’horloge tourne, et le Galaxy Z Flip 4 n’est plus qu’à un peu plus d’une semaine d’être annoncé. Le smartphone pliable à clapet profite d’ailleurs d’une nouvelle fuite d’information précisant ses différentes combinaisons de coloris. En effet, le site officiel de Samsung a prématurément partagé plus de 70 variantes proposées au lancement. L’occasion pour les consommateurs de trouver la combinaison parfaite de teintes, que ce soit pour le cadre ou les deux parties au dos de ce modèle.

Voici les coloris du Galaxy Z Flip 4

En 2021, Samsung est venu innover pour les coloris de son Galaxy Z Fold 3. En effet, la firme sud-coréenne a annoncé une version « Bespoke ». Pour faire simple, cela permettait aux consommateurs de choisir les teintes de leur smartphone pliable : la face avant, la face arrière ainsi que le contour et la charnière. Au total, 49 combinaisons étaient possibles, permettant ainsi d’adapter le design de ce modèle à chacun.

Cette personnalisation du design ne semble pas avortée chez Samsung. En effet, le site 9to5Google vient de relayer que le site d’assurance de Samsung avait publié la liste des coloris du Galaxy Z Flip 4, confirmant ainsi une édition « Bespoke ». Nous apprenons ainsi que le smartphone pliable disposera de quatre couleurs principales : le bleu, le violet, le rose doré et le graphite.

La page web précise d’ailleurs que 71 combinaisons différentes de couleurs seront possibles avec cette génération. Cela est notamment dû à la présence de trois coloris pour le cadre du Galaxy Z Flip 4, mais aussi le fait que cinq teintes supplémentaires sont au programme : blanc, bleu marine, jaune, vert et rouge.

Outre cette information, nous apprenons que deux configurations de stockage internet seront de la partie avec le Galaxy Z Flip 4 : 128 Go et 256 Go. Cette année, peu de changements semblent être de la partie pour ce modelé. Outre un design partiellement modifié, seules une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et une pliure moins importante sont prédits par les rumeurs.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 : voici le prix des prochains smartphones pliables Samsung !