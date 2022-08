Mac mini M2 Pro : lancement prévu pour la fin de l’année 2022

Apple vient à peine de débuter le déploiement de Mac équipés de sa nouvelle génération de puce M2. La firme à la pomme ne tarderait cependant pas à passer la seconde. En effet, Mark Gurman vient de prédire un lancement de nouveaux modèles d’ici la fin de l’année : un Mac mini avec M2 Pro ; et des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max.

Un Mac mini plus puissant pour fini 2022

L’arrivée d’un Mac mini fait rêver beaucoup de fans Apple. Cependant, le dernier modèle propose des performances limitées par la puce M1, et ne prend pas en charge plus d’un écran externe. Bonne nouvelle, cela va changer dans les mois à venir avec l’arrivée d’un tout nouveau modèle.

Dans une toute nouvelle newsletter Power On publiée ce dimanche, Mark Gurman est venu partager ses dernières prédictions au sujet d’Apple. Le journaliste de chez Bloomberg explique ainsi que la firme américaine connaitra un rebond des ventes de Mac* au quatrième trimestre 2022 « avec le lancement de nouveaux Mac mini et de MacBook Pro haut de gamme plus tard cette année », mais aussi les Mac Pro, iMac M2 et MacBook Air 15 pouces en 2023.

Comme le souligne le site AppleInsider, cette déclaration du journaliste de chez Bloomberg fait directement écho à une de ses précédentes déclarations datant de la mi-juillet 2022. À cette période, Mark Gurman estimait déjà que des MacBook Pro avec puce M2 Pro et M2 Max arriveraient cet automne. Concernant le Mac mini avec M2 Pro, les dernières supputations tendaient vers une sortie en début d’année 2023.

* Les résultats d’Apple ne sont pas très reluisants du côté des Mac au dernier trimestre, avec un recul des ventes de 10 % par rapport au troisième trimestre 2021. Pour Mark Gurman, cela est dû au lancement des MacBook Air et MacBook Pro 13″ avec puce M2. En effet, la commercialisation tardive de ces modèles a été une « pause significative dans les ventes » et a miné les revenus d’Apple sur cette période, d’après le journaliste.