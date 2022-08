Forfait mobile : 20 Go pour 5 euros par mois, c’est maintenant !

Envie de faire des économies tout en adaptant votre forfait mobile à vos réels besoins ? Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre béton : 20 Go de données mobiles en 4G pour un prix de seulement 5 euros par mois, même après un an d’abonnement. Attention, la souscription est possible uniquement jusqu’au 2 août 2022.

Un forfait mobile abordable, ne négligeant pas les données mobiles

En général, les forfaits mobiles à moins de 5 euros présentent un désavantage précis : le peu de données mobiles. Bonne nouvelle, certains opérateurs proposent toujours une bonne quantité de 4G pour profiter d’internet durant le mois.

D’ailleurs, Cdiscount Mobile vient de revenir avec un forfait sans engagement avec 20 Go de données mobiles (+7 Go en Europe/DOM) pour la modique somme de 4,99 euros par mois. Point positif, l’opérateur assure que le tarif de cette offre n’augmentera pas après un an. En effet, les offres les plus attractives pratiquent généralement une hausse de prix après les 12 premiers mois d’abonnement.

Outre cette belle quantité de données mobiles, l’offre Cdiscount Mobile comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Pour rappel, l’opérateur passe par le réseau de Bouygues Telecom.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.