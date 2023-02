Forfait mobile : une nouvelle offre 160 Go attractive est disponible !

RED by SFR vient de revenir en force sur le marché des forfaits mobiles sans engagement. En effet, l’opérateur propose désormais une nouvelle offre avec 160 Go de données en 4G s’élevant à 15,99 euros par mois. Bonne nouvelle, le prix reste fixe, et ce même après un an.

Il est l’heure de faire quelques économies en changeant de forfait. Bonne nouvelle, RED by SFR vient d’améliorer son offre sans engagement phare en proposant maintenant 160 Go de données mobiles en 4G pour la modique somme de 15,99 euros par mois (même après un an). L’opérateur s’adapte ainsi aux offres proposées par la concurrence.

L’opérateur propose ainsi une très belle enveloppe de données mobiles, équivalente à 5 Go de données mobiles en 4G par jour. À noter, il est possible d’adapter ce forfait RED by SFR au réseau 5G en payant 3 euros par mois en plus.

Pour les voyageurs, sachez que 23 Go sont proposés tous les mois en Europe et dans les DOM (30 Go pour la version 5G, avec d’ailleurs 20 Go en Suisse, Canada, États-Unis et Andorre). Nous retrouvons ensuite en illimité les traditionnels appels, SMS et MMS en France métropolitaine et DOM.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.