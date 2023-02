Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : une première mise à jour est disponible

En fin de semaine dernière, la commercialisation des Galaxy S23, 23+ et S23 Ultra a débuté. Bonne nouvelle, une première mise à jour est maintenant disponible sur ces smartphones haut de gamme. Cependant, Samsung ne précise pas beaucoup de choses à son sujet. Nous apprenons uniquement qu’elle apporte le patch de sécurité de février 2023. Il est tout de même fort probable que la firme sud-coréenne ait inclus divers correctifs à des problèmes rapportés par les premiers acheteurs et testeurs.

De multiples tests et retours utilisateurs sont parus depuis l’annonce des Galaxy S23, et encore plus depuis le lancement des smartphones. Récemment, DXOMARK a souligné que le modèle « Ultra » faisait moins bien en photo que les iPhone 14 Pro et 13 Pro d’Apple, voire avait le même score que le Pixel 7 de Google.

Désormais, les derniers smartphones haut de gamme de Samsung s’accommodent d’une première mise à jour (numéro de version S91xBXXU1AWBD). Pesant 576 Mo, cette dernière est en cours de déploiement en Europe. Au niveau des nouveautés, Samsung ne précise pas beaucoup de choses. La firme sud-coréenne rappelle uniquement que les mises à jour peuvent améliorer la stabilité et les performances ; corriger des bugs ; ou encore ajouter des fonctionnalités (voir en optimiser certaines).

Nous découvrons tout de même que cette première mise à jour Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra apporte le patch de sécurité de février 2023. Pour rappel, ce dernier corrige environ une cinquantaine de failles de sécurité Android et sept inhérentes à la surcouche One UI. Il est donc fortement recommandé d’installer cette nouvelle version afin d’augmenter la sécurité de ses données sur son smartphone.

Pour profiter de la mise à jour des Galaxy S23, il suffit de se rendre dans les Paramètres, d’accéder à la section Mise à jour logicielle et de toucher le bouton Télécharge et installer.

