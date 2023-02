Samsung Galaxy S23 Ultra : une moins bonne qualité photo que les iPhone 14 Pro et 13 Pro

Le nouveau smartphone premium de Samsung, alias le Galaxy S23 Ultra, vient de passer entre les mains de DXOMARK. Malheureusement, les tests labos menés par l’entreprise ont dévoilé que ce modèle atteignait seulement la 10e place de son classement. Il est ainsi au même niveau que le Google Pixel 7 et le Vivo X90 Pro+, et en dessous des iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro.

Alors que le nouveau roi des smartphones Android à une autonomie similaire à l’iPhone 14 Pro Max, mais n’est pas la meilleure du côté de la partie photo.

En effet, les tests de DXOMARK ont dévoilé que le Galaxy S23 Ultra atteignait un score de 140. Il se place ainsi à la 10e place du classement aux côtés du Google Pixel 7 et le Vivo X90 Pro+. Nous retrouvons avec un point de plus les iPhone 13 Pro (141) et six de plus les iPhone 14 Pro (146). Dans les détails, le nouveau modèle premium de Samsung profite d’un score de 139 sur 152 dans la catégorie « Photo » ; 141 sur 151 en « Zoom » ; 137 sur 149 en « Video » ; 70 sur 80 en « Bokeh » ; et 73 sur 91 en « Preview » (différence entre ce qu’affiche le smartphone et la photo finale).

À titre d’information, DXOMARK explique que les qualités du Galaxy S23 Ultra sont des performances constantes de l’appareil photo dans toutes les fonctions, ce qui en fait un excellent smartphone polyvalent en matière d’imagerie ; un très bon rendu des photos, offrant un haut niveau de détails ; un très bon autofocus en photo et vidéo, permettant de capturer l’instant dans la plupart des conditions d’éclairage ; et des performances solides pour le zoom à longue portée.

Au niveau des défauts, le site souligne une perte de détails de l’image dans les situations de faible luminosité ; un certain décalage de l’obturateur lors de la prise de vue en basse lumière ; et des instabilités de l’exposition et de la mise au point, en particulier dans les scènes à contre-jour.

