MacBook Air 2023 : un modèle 15 pouces toujours au programme

Apple semble prêt à offrir une nouvelle déclinaison pour le MacBook Air en 2023. En effet, un nouveau rapport de Bloomberg vient de souligner qu’un modèle avec un écran de 15 pouces serait bien prévu pour l’année prochaine. En plus de cela, Apple viendrait ressusciter le MacBook de 12 pouces et mettre à niveau vers les puces M2 Pro et M2 Max les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

Un plus grand écran pour le MacBook Air en 2023

Alors que le MacBook Air 2022 vient d’être annoncé lors de la WWDC 2022, un autre modèle serait déjà prévu pour 2023. Avec cette nouvelle génération, Apple compterait apporter un changement de taille à la dalle. En effet, Bloomberg vient de partager un rapport soulignant que la firme américaine travaillerait sur un MacBook Air avec un écran de 15 pouces (contre 13,6 pour le dernier modèle).

Cette annonce suit ainsi les précédents propos de Ross Young, réputé pour son expertise autour de la chaîne d’approvisionnement du marché des écrans. L’analyste annoncé en effet en mars dernier qu’un MacBook Air de 15 pouces pourrait arriver en 2023.

De son côté, Bloomberg vient souligner que ce modèle est en cours de développement chez Apple, et se voudrait être une « version plus large du MacBook Air 13,6 pouces » présenté lors de la WWDC 2022. De base, Apple envisageait de lancer cette déclinaison aux côtés de ce nouveau modèle. Cependant, le rapport souligne que l’entreprise aurait « mis de côté ces plans pour se concentrer sur la version 13,6 pouces ».

Le retour du MacBook 12 pouces, et les puces M2 pour les MacBook Pro 14/16 pouces

Outre cette information autour du MacBook Air 15 pouces, nous apprenons qu’ « Apple a également commencé à travailler sur un nouvel ordinateur portable de 12 pouces et envisage de le lancer à la fin de 2023 ou au début de 2024 ». Avec ce modèle, Apple ressusciterait le MacBook, modèle de 12 pouces lancé en 2015 et abandonné en 2019, et y implémenterait bien évidemment une puce M2.

Pour finir, Bloomberg rapporte que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces reviendraient en 2023, connus sous les noms de code J414 et J416. Nous apprenons d’ailleurs que « la puce M2 Max des prochains MacBook Pro haut de gamme disposera d’un processeur de 12 cœurs et jusqu’à 38 cœurs graphiques, contre un maximum de 10 cœurs et 32 cœurs sur les modèles actuels ». Nous pouvons aussi suggérer une déclinaison avec la puce M2 Pro. Le rapport termine en suggérant un lancement au plus tôt en fin d’année 2022 ou début 2023.