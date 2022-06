TikTok vous aide à arrêter de scroller grâce à cette fonctionnalité !

Le bien-être numérique intéresse de plus en plus les réseaux sociaux. TikTok compte d’ailleurs s’y mettre grâce à une nouvelle fonctionnalité, qui arriverait possiblement à vous faire arrêter de scroller indéfiniment. En effet, la plateforme a annoncé l’arrivée d’un outil permettant de recevoir une notification suggérant de prendre une pause après une certaine période à chaque séance de visionnage sur l’application. Un tableau de bord récapitulant le temps passé dans l’application ainsi qu’un guide sur le bien-être numérique sont aussi de la partie.

TikTok veut vous aider à passer moins de temps à regarder des vidéos

Dans un billet de blog publié ce jeudi 9 juin 2022, TikTok introduit ses nouvelles fonctionnalités en précisant qu’une relation « positive » entre les applications et les appareils ne définit pas uniquement via le temps passé devant l’écran. Le réseau social souligne en effet qu’ « il s’agit aussi de se sentir en contrôle de la façon dont nous utilisons la technologie et de veiller à ce que le temps que nous passons en ligne contribue positivement à notre sentiment de bien-être ».

Proposant déjà de poser une limite de temps d’écran quotidienne, TikTok veut aller plus loin. Le réseau social spécialiste des vidéos courtes explique ainsi qu’un nouvel outil permettant aux utilisateurs « de contrôler le temps qu’ils passent sur TikTok en une seule séance » à l’aide de pauses régulières arrivera dans les semaines à venir.

Nous voyons ainsi à travers des captures d’écrans qu’il sera possible de limiter chaque séance à 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes ou un temps personnalisé de visionnage. Après cette période, TikTok enverra automatiquement une notification vous conseillant de prendre une pause.

TikTok annonce aussi l’arrivée d’un nouveau tableau de bord dédié au temps d’écran. Ainsi, ce dernier permettra de suivre les données concernant le temps que les utilisateurs passent sur la plateforme, avec notamment « des résumés de leur temps quotidien passé sur l’application, du nombre de fois qu’ils ont ouvert l’application et une ventilation de l’utilisation de jour et de nuit ». Il est d’ailleurs possible de programmer des notifications hebdomadaires pour consulter le tableau de bord et s’informer sur le temps passé sur la plateforme durant la semaine.

Pour finir, TikTok annonce la disponibilité du Guide de Bien-être disponible juste ici en français. Son objectif est de sensibiliser le public « à la façon dont elle passe son temps en ligne – que ce soit sur TikTok ou ailleurs – et sur la façon dont elle se sent lorsqu’elle fixe les limites qui lui convient le mieux ».