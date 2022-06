Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : voici la date de lancement des nouveaux smartphones pliables Samsung !

Samsung compte revenir sur le marché des smartphones pliables durant l’été. Habituée aux évènements de présentation de ces modèles durant le mois d’août, la firme sud-coréenne ne dérogerait pas à la règle pour les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. En effet, l’informateur Jon Prosser vient de préciser que la date de lancement de cette nouvelle génération de pliables était fixée au 10 août 2022.

Officialisation des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 le 10 août 2022

Tous les étés, le Galaxy Unpacked prend place afin de dévoiler de nouveaux modèles premium signés Samsung. Auparavant dédié aux Galaxy Note, cet évènement est maintenant le rendez-vous attitré pour la présentation de nouveaux modèles pliables, alias les « Galaxy Z ». Se déroulant généralement durant le mois d’août, les plans semblent être similaires cette année chez le constructeur sud-coréen. Via plusieurs tweets, Jon Prosser vient de lever le voile sur le Galaxy Unpacked de cet été.

D’après les sources de l’informateur, Samsung aurait décidé d’annoncer les smartphones pliables Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ainsi que les montres connectées Galaxy Watch 5 le mercredi 10 août 2022. Cette période de lancement suivrait ainsi celle des précédents modèles. Pour rappel, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 étaient officialisés le 11 août de l’année dernière. Outre cette information, Jon Prosser vient préciser que les Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 et Watch 5 seront commercialisés le 26 août et que les précommandes ouvriront le 10 août.

Nous découvrons aussi les coloris des modèles annoncés durant la Galaxy Unpacked d’août. Pour commencer, il souligne que les Galaxy S22 profiteront d’un nouveau coloris lavande disponible le 26 août. Le Galaxy Z Flip 4 serait décliné en graphite, violet, or rose et bleu ; le Galaxy Z Fold 4 en noir, vert et beige ; et les Galaxy Watch 5 : noir, gris et rose pour la version 40 mm, noir gris et bleu pour la 44 mm, contre noir et gris pour la 46 mm (modèle Pro).

