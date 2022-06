iRobot : les Roomba i5 et i5+ sont maintenant disponibles en France

De nouveaux modèles d’aspirateurs robots arrivent une nouvelle fois sur le marché. iRobot vient en effet d’annoncer le lancement des Roomba i5 et i5+ en France, d’ores et déjà disponibles à un prix respectif de 449 € et 699 €.

Les nouveaux aspirateurs robots iRobot Roomba i5 et i5+

Pour commencer les présentations, sachez que ces deux nouveaux modèles iRobot milieu de gamme profitent d’une nouveauté importante, l’arrivée d’un système de cartographie. Plus précisément, les Roomba i5 et i5+ disposent de la fonctionnalité Smart Mapping, permettant de créer une carte de votre logement et d’envoyer les aspirateurs robots nettoyer certaines pièces.

Sachez d’ailleurs qu’il est possible de contrôler les Roomba i5 et i5+ directement grâce à sa voix grâce à un assistant vocal (Siri, Google Assistant ou Alexa). Des programmations peuvent évidemment être créées afin de personnaliser les zones et heures de nettoyage des aspirateurs robots. Concernant les différences entre les deux modèles, sachez que le i5+ a de supplémentaire la présence d’une station de vidage automatique ajoutée à sa base de charge. Cette dernière peut contenir jusqu’à 60 jours de stockage d’après iRobot.

Au niveau de l’aspiration, nous apprenons qu’elle est 10 fois plus puissante que le Roomba 600. Le nettoyage se fait à l’aide d’une double brosse en caoutchouc ainsi qu’une brosse latérale. Ne passant pas la serpillère, les Roomba i5 et i5+ peuvent tout de même être couplés au robot laveur de sol Braava Jet m6. Ce dernier viendra ainsi nettoyer après que les saletés au sol aient été aspirées. Pour finir, sachez que les capteurs présents sur ces aspirateurs robots peuvent éviter les meubles ou encore identifier la saleté afin d’augmenter la puissance d’aspiration.

Les iRobot Roomba i5 et i5+ sont d’ores et déjà disponibles en France, au prix de 449 € pour le modèle standard et 699 € pour la version avec station de vidage.

