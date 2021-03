iRobot, célèbre fabricant d’aspirateurs robots, complète sa gamme avec le Roomba i3+. Quoi de passionnant à passer l’aspirateur chez soi ? Et bien rien. C’est pourquoi le constructeur américain a lancé depuis quelques années maintenant toute une gamme d’aspirateurs robots. Le but est simple, faciliter la vie en s’affranchissant de cette tâche ménagère.

Présentation du Roomba i3+

Tout comme son grand frère, le Roomba S9+ testé il y a peu, le i3 existe en 2 versions. En effet, le robot est disponible en version i3 et i3+. Hormis le prix, la différence est que le Roomba i3+ dispose d’une station de vidange automatique.

Clean base

Le carton est donc forcément imposant puisque cette base fait 50 cm de hauteur pour environ 40 cm de profondeur et 35 cm de largeur. On trouve également dans le packaging l’aspirateur robot Roomba i3+, deux sacs et un filtre de rechange. La clean base va permettre au Roomba i3+ d’y vider son bac interne lorsqu’il aura terminé son cycle. Ceci pour éviter des manipulations trop nombreuses en raison de la petite taille du bac interne.

Design et mise en route du Roomba i3+

Le Roomba i3+ prend cette fois un design totalement rond contrairement au S9+ qui avait une face avant plate. Noir et gris pour un design sobre, il dispose simplement de 3 boutons de commande sur le dessus du robot. Le bouton clean, plus imposant que les 2 autres, se trouve au centre. De chaque côté se trouve le bouton home qui permet le retour à la base de chargement, et le bouton Spot. Ce dernier lance un nettoyage sur une zone précise. Le design reste assez semblable avec celui de ses confrères. À noter que le dessus de l’appareil étant gris mat, il ne prend pas la poussière ni les traces de doigts.

Vue du dessus

Le Roomba i3+ pèse 3,4 kg pour un diamètre de 34cm et une hauteur de 9 cm. Sur sa tranche, outre ses capteurs de proximité et d’obstacles, se trouve le bac à poussières.

Bac interne

Sur le dessous du Roomba i3+, on trouve les brosses multi surfaces et la brosse latérale. Ses 2 roues tout terrain et sa roue pivotante vont permettre au robot de se déplacer. Il est également aidé pour cela de 4 capteurs de vide et d’un capteur de suivi de sol.

Vue du dessous

Pour la mise en route, rien de plus simple, il suffit de télécharger l’application iOS ou Android, l’appairage se fait en quelques instants et sans difficulté. On lance les dernières mises à jour du firmware et le Roomba i3+ est prêt à aspirer.

Performances

Le Roomba i3+ est très efficace, il aspire vraiment tout, des longs cheveux aux poils d’animaux. Également, pour tester sa capacité et sa qualité d’aspiration il a subi le test de la farine au sol qu’il a remporté haut la main. Afin de lui faciliter la tâche, il est préférable d’enlever tous les petits obstacles qui peuvent gêner son passage. Toutefois il est capable de passer entre les chaises et il contournera les obstacles, s’il y en a sur son passage. Le nettoyage sera alors moins efficace. À noter qu’il est assez puissant et robuste pour se déplacer, il pourra embarquer sur quelques mètres un chausson qui traîne ou déplacer des câbles sous un meuble TV. Toutefois, s’il rencontre un obstacle bloquant, il le signale via l’application.

Il aspire tout

Point important, soit on laisse les portes fermées (une chambre par exemple) et il n’ira pas dans cette pièce soit on laisse la porte ouverte mais il faudra bien faire en sorte de bloquer cette porte en position ouverte. En effet, une fois rentré dans une pièce, le robot peut buter contre la porte au risque de la pousser en position presque fermée et là il ne pourra plus sortir.

Le Roomba i3+ ne dispose pas d’une multitude mode de nettoyages car tout est fait pour simplifier cette corvée. Seul un mode spot est présent avec son bouton dédié sur le dessus du robot. Ce mode permet un nettoyage sur une zone précise. Pour cela, le robot tourne en spirale vers l’extérieur sur environ 1 mètre. Ensuite, il change de sens pour revenir à son point de départ. Pratique pour nettoyer une zone spécifique comme un endroit où l’on a préparé la cuisine ou bricolé.

Boutons Home, Clean et Spot

Contrairement à son grand frère, le Roomba i3+ ne dispose pas de cartographie. Cela signifie concrètement qu’il n’est pas en mesure d’effectuer un nettoyage dans une pièce précise, c’est tout ou rien. L’alternative consiste à fermer ou laisser ouvertes les portes des pièces en fonction des zones qu’il faut nettoyer.

Autonomie et bruit du Roomba i3+

Concernant l’autonomie, le Roomba i3+ est capable d’assurer 2 heures de nettoyage sans sourciller. Il y a donc largement de quoi faire pour nettoyer un appartement ou une maison entière. A l’issue, il rentre à sa base tout seul comme un grand pour faire sa recharge et vider son bac dans sa clean base.

Pour le niveau sonore, son bruit de fonctionnement est identique à celui d’un aspirateur classique. Toutefois, le Roomba i3+ mettra plus de temps qu’un aspirateur classique mais le but est qu’il effectue le nettoyage en votre absence pour qu’une fois de retour à la maison tout soit propre. Inutile de penser à le faire fonctionner la nuit sauf si vous dormez avec des boules Quiès ! Lors de sa phase de vidange sur sa clean base, le bruit est très fort mais la manipulation est très brève.

Application

L’application iRobot est simple mais efficace. Elle permet de gérer facilement le Roomba i3+ en le paramétrant. Un guide de première mise en route explique ce que le robot peut faire.

En complément, sur l’application, il est possible de programmer des passages à jours et horaires programmables, avec une récurrence ou pas. A noter que lors du choix de l’heure il faut sélectionner AM ou PM, sans quoi gare au réveil nocturne !





Conclusion

Malgré son prix assez élevé, le Roomba i3+ est un bon compromis par rapport à la concurrence. Sa facilité de mise en route et son efficacité font de ce robot un accessoire indispensable pour tous ceux qui veulent s’affranchir de cette tâche ménagère. Comme tous les robots aspirateurs, le point faible reste le bruit, mais l’idée est de le programmer pendant son absence. L’autonomie du Roomba i3+ permet de nettoyer son domicile en un seul passage avec l’aide de son application, claire et intuitive. L’avantage de ce modèle est aussi sa clean base qui permet d’éviter de vider le bac interne à chaque passage. C’est aussi un surcoût supplémentaire, la version sans clean base étant environ 300€ moins cher.

