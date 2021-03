Corsair dévoile le K65 RGB Mini : la nouvelle référence des claviers mécaniques 60%

Corsair, leader mondial sur le marché des équipements pour les joueurs, a annoncé aujourd’hui le lancement du CORSAIR K65 RGB MINI, son tout premier clavier gaming mécanique 60 %.

Un petit clavier mécanique compact

Corsair vient de dévoiler son tout nouveau clavier K65 RGB Mini. C’est un clavier très attendu car la marque n’avait jamais sorti de clavier au format 60 %. C’est-à-dire que l’on ne va conserver que le minimum sur le clavier. En effet, ici on oublie les touches fonctions ou encore le pavé numérique. Il viendra donc se fondre sur la plupart des bureaux, même les plus petits.

De plus, avec ce K65 RGB Mini, Corsair propose des touches en PBT double injection. Cela change des touches en ABS classiques qui deviennent rapidement « luisantes » à l’utilisation. On trouve aussi avec ce nouveau clavier, un câble détachable tressé de 1,82 m USB Type-C vers Type-A.

Le nouveau clavier de Corsair n’est vraiment pas très grand puisqu’il mesure 294 mm x 105 mm x 44 mm pour un poids de 0,58 kg.

Le K65 RGB Mini est bien entendu équipé de LED RGB proposant 16,8 millions de couleurs. De plus, il sera aussi possible de paramétrer les couleurs touches par touches grâce au logiciel iCUE.

On a ici un clavier possédant un polling rate de 8 MHz et un full key rollover (NKRO) avec un anti-ghosting de 100 %. Le clavier pourra gérer jusqu’à 50 profils différents et les raccourcis se géreront grâce à la touche « Fn ».

Un clavier personnalisable

Pour les joueurs souhaitant personnaliser encore plus leur clavier, le K65 RGB MINI utilise une disposition de rang inférieur standard pouvant être facilement remplacée par des ensembles de touches personnalisées. Corsair propose des kits de modification de touches. En effet, les CORSAIR PBT DOUBLE-SHOT PRO sortent en même temps que ce clavier.

Les nouveaux kits de modification de touches sont disponibles en six couleurs : Onyx Black, Arctic White, Elgato Blue, ORIGIN Red, Rogue Pink et Mint Green. Chaque kit comprend un ensemble complet de touches PBT durables à double injection de 1,5 mm d’épaisseur et à la surface texturée, avec des amortisseurs toriques facultatifs inclus pour une expérience de frappe plus silencieuse.

Corsair K65 RGB Mini : prix et disponibilités

Le clavier K65 RGB mini fait partie des périphériques atypiques que nous voyons être de plus en plus populaires. Avec la volonté d’obtenir un produit compact, mais fourni en fonctionnalités, CORSAIR garde son cap de performance. Un concentré de technologie dans un clavier réduit à 60 %.

Le clavier Corsair K65 RGB Mini est disponible chez la plupart des revendeurs et sur le site de Corsair dès à présent, pour un prix de 129,99€.