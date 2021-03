Apple : deux MacBook Pro avec un nouveau design en 2021

Chaque année, ou presque, Apple renouvelle sa gamme de produits. Le plus souvent, seuls les composants internes sont modifiés, pour augmenter légèrement en puissance, gagner une fonctionnalité ici ou là. Plus rarement, un nouveau design fait son apparition. Cela devrait être le cas avec la prochaine génération de MacBook Pro.

Nouveau design et nouvelle taille d’écran

Pour les futurs modèles de Macbook, Apple prévoirait un nouveau design. Les nouvelles machines aborderaient un châssis plus angulaire dont les parties extérieures seraient plates. Et surtout, Apple profiterait de l’occasion pour changer certains éléments qui ne faisaient pas l’unanimité sur les précédents modèles. La Touch Bar serait absente, remplacée par les traditionnelles touches de fonction qui feraient leur retour. Il y aurait également une connectique plus variée avec le retour tant espéré du lecteur de cartes SD, du connecteur de charge magnétique MagSafe et peut-être même d’un port HDMI.

De plus, un format inédit ferait son apparition. Le petit modèle de 13,3″ rognerait sur les marges autour de la dalle et passerait à une diagonale de 14″, sur le même principe que le MacBook Pro 16″ qui a succédé au modèle 15,4″ en 2019. La marque pourrait profiter de l’occasion pour améliorer la qualité des écrans utilisés, notamment avec l’adoption possible de la technologie mini-LED pour une meilleure luminosité et de meilleurs contrastes.

Apple prépare une nouvelle puce surpuissante

Rappelons-le, Apple souhaite migrer toutes ses machines vers ARM dans le courant des 18 prochains mois. Logiquement, ces prochains modèles seront donc propulsés par une puce Apple Silicon.

Cependant, la nature de cette puce reste inconnue. Selon de précédentes rumeurs, il s’agirait d’une variante de la puce M1 introduite en novembre dernier sur le nouveau Mac mini, le MacBook Air et sur un premier MacBook Pro. Connue sous la référence M1X, ou encore M2, la puce viendrait supplanter les actuels Intel Core i5 et Core i7. La nouvelle puce serait nettement plus puissante que la puce M1, déjà excellente. Elle serait composée de 12 cœurs avec un GPU à 16 cœurs. On pourrait monter jusqu’à 32 Go de mémoire vive.

La production des nouveaux Macbook retardée

D’après WCCFTech, deux nouveaux modèles d’ordinateurs portables d’Apple seraient prévus pour le second semestre de cette année.

Initialement prévue pour le second trimestre, la production en masse de ces machines aurait finalement été repoussée de quelques mois. C’est d’ailleurs sur cette période qu’avait tablé l’analyste Ming-Chi Kuo.

Le lancement des MacBook Pro à l’automne serait donc assez probable, et en attendant, nous aurons peut-être le droit à quelques nouveautés le 23 mars !