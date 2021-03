HTC Vive : De nouveaux capteurs sont maintenant disponibles

Après de nombreux jours de discrétion, HTC dévoile enfin les nouveaux accessoires qui serviront sur son jeu de Réalité Virtuelle (VR). Le fabricant taïwanais vient d’étoffer son casque VR Vive avec plusieurs capteurs permettant aux joueurs d’apporter beaucoup plus de précision dans leurs mouvements. Il s’agit de : Vive Tracker 3 et le Vive Facial Tracker, deux gadgets révolutionnaires pour plus d’immersion dans le virtuelle accessibles à un peu moins de 140 euros.

Le HTC Vive Tracker dans sa troisième version

Sans être catastrophique, la version 2 du capteur de mouvement du HTC Vive présentait quelques limites en termes de performances. Le constructeur Taïwanais a donc décidé apporter des améliorations drastiques dans le Vive Tracker 3. Le nouvel accessoire devient plus léger et plus petit (réduction du poids et de la taille de 15% et 33% respectivement) pour fluidifier un peu plus les mouvements. Aussi, il permettrait de jouer beaucoup plus longtemps avec une autonomie augmentée de près de 75%, représentant pas moins de 7 heures et 30 minutes de temps de jeu en plus. Le capteur de mouvement conserve tout de même le niveau de précision qu’on lui connait, de même que l’angle du champ de vision (240°). Il reste aussi compatible avec les balises Stream VR 1.0 et 2.0.

Le Vive Facial Tracker pour filmer tous mouvements du visage

Le second accessoire dévoilé par HTC est le moins connu car certainement inédit dans le casque VR Vive. Il s’agit du Vive Facial Tracker qui, accroché sous le casque, analyse tous les gestes faciaux avec minutie. En effet, le gadget est équipé d’une double caméra qui permet de différencier près d’une quarantaine de mouvements dans la partie inférieure du visage. Tous les gestes du menton à la mâchoire et tout ce qu’elle porte (dents et langue) sont retranscrits, au pifomètre, dans le jeu avec un temps de latence d’à peine 6 millisecondes (ms). Ces données étant déjà toutes testées par des développeurs, il ne reste plus que les joueurs les confirment en s’y essayant.

