5G : Paris autorise enfin le déploiement du réseau mobile

La 5G, jusqu’à ce jour, inaccessible dans Paris, malgré les 10 000 sites opérationnels annoncés en France, devrait bientôt être déployée dans la capitale. La «charte de téléphonie mobile» fixant les règles de la mise en fonction du haut débit a été adoptée il y a quelques jours par le Conseil Communal de Paris. Les franciliens devraient donc voir la qualité de leur connexion internet subir une nette amélioration dans les prochaines semaines.

La Mairie de Paris autorise le déploiement de la 5G dans la Capitale

Après plusieurs mois de tractations, mouvementées par des questions épiques et débats houleux, la « Charte de téléphonie mobile » encadrant le déploiement de la 5G dans Paris est enfin adoptée. En effet, lors de la conférence citoyenne, un texte fixant des engagements que doivent respecter les opérateurs GSM de France (Free, SFR, Bouygues et Orange), avait été rédigé. Ce document astreint ces derniers à faire preuve de transparence à plusieurs niveaux (protection des données personnelles, consommation énergétique et émission d’ondes) dans l’installation de la 5G dans la Capitale. Aux termes de tumultueux échanges et de farouches oppositions, surtout des écologistes, le Conseil de Paris, avec à sa tête, Anne HIDALGO, a finalement trouvé un compromis et autorisé la commercialisation du haut débit dans la « Ville Lumière ».

BANDEAU PUBLICITE

La 5G : un retard de lancement à Paris ?

Malgré la cadence effrénée annoncée pour son déploiement en France, la 5G reste inaccessible dans Paris. Une situation qui peut paraitre incompréhensible quand on sait qu’il s’agit de la première ville de l’hexagone. Mais, elle n’est pas dénouée de tous sens. En effet, le Conseil de Paris ne souhaite pas faire dans du suivisme en ce qui concerne la commercialisation du haut débit. Il a donc décidé de se doter d’un dispositif de régulation de déploiement de la 5G qui engage les opérateurs français au respect de l’Accord de Paris, à la fourniture numérique pour tous et la protection des libertés. Maintenant que la charte est adoptée, les parisiens doivent trépigner d’impatience quant à la mise en œuvre de la nouvelle technologie qui on l’espère ne tardera plus.

Publicité