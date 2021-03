5G : les opérateurs annoncent plus de 10 000 sites opérationnels en France

Arrivée en France il y a moins d’un an (fin 2020), la 5G connait une progression très significative dans l’hexagone comparativement aux autres pays européens. On estime actuellement à 10 000 le nombre de sites opérationnels permettant sa diffusion depuis les grandes agglomérations aux hameaux les plus éloignés du territoire français. Mais, selon où l’on se situe, la qualité de la connexion n’est pas la même. Ce qui signifierait que certains de ces sites ne diffuseraient pas la 5G.

Les différents types de sites opérationnels

La 5G se propage à grande vitesse en France. Mais, plusieurs mois après le début de son déploiement, la qualité de l’ultra haut débit mobile diffère d’une zone à l’autre. En effet, l’Autorité régulatrice des télécoms recense trois bandes de fréquences de 5G à l’œuvre en France. Il s’agit de la 0,7 GHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz ayant chacune des propriétés différentes et des caractéristiques propres (débit, portée, pénétration dans les bâtiments). Mais, une seule de ces trois fréquences, en l’occurrence la bande 3,5 GHz, offrirait pleinement le service 5G. Pourtant la bande cœur de la 5G (bande 3,5 GHz) ne fonctionne réellement que sur 20% des sites opérationnels. Les autres sites (à bandes 0,7 GHz et 2,1 GHz) ne proposeraient que la 4G en cours de reconversion.

Sites opérationnels de la 5G : Une clarification nécessaire

Selon les chiffres communiqués par les quatre (04) grands opérateurs GMS de France, le déploiement de la 5G serait facilité par 10 000 sites opérationnels émettant en ondes radio. Cela ne signifie tout de même pas que tous ces sites sont accessibles à la clientèle. En effet, le dénombrement des sites commercialement ouverts serait du ressort du régulateur des Télécoms de France. Les services de ce dernier, en charge des suivis, ne seraient pas tout à fait en phase avec notamment un manque de concordance au niveau des données. Néanmoins, ils sont unanimes sur le fait que presque tous les sites opérationnels étaient déjà en place avant l’arrivée de la 5G et que peu d’entre eux ont été conçus pour ne proposer que le haut débit.

