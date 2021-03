611 bitcoins bientôt mis aux enchères par la France

L’Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) annonce qu’elle procédera dans les jours à venir à la première vente aux enchères publiques judiciaire de cryptomonnaie. L’événement est prévu pour le 17 mars 2021 à Paris et portera sur 611 lots de bitcoins saisis suite à une affaire de cybercriminalité. Il sera organisé par la maison de ventes Kapandji Morhange.

Vente aux enchères de 611 bitcoins par le gouvernement français

Saisi depuis plusieurs jours par le gouvernement français, un important nombre de crytpomonnaies sera mis en vente courant ce mois de mars. En effet, la liquidation de 611 lots de bitcoins confisqués par l’Agrasc devrait intervenir dans moins d’une quinzaine de jours, plus précisément le 17 mars à Paris. Elle se fera en deux vaques étalées sur chaque moitié de la journée. La première vague concernera 437 lots (de 0,11 à 2 bitcoins) et nécessitera une garantie de 1 500 euros par participant. Quant à la seconde vague, elle portera sur 44 lots (de 5 à 20 bitcoins) pour dépôt minimum de 10 000 euros comme garantie. La participation se fera obligatoirement sur inscriptions déjà en cours sur le site interenchères.com et qui prendront fin le 13 mars à 23heures 59 minutes.

BANDEAU PUBLICITE

Les attentes du gouvernement français à l’issue de cette vente

A la suite d’une information judiciaire ouverte par sa section cybercriminalité, le parquet de Paris avait ordonnée la confiscation de 611 lots de bitcoins à la fin du premier trimestre de 2020. Environ un an plus tard, ces lots sont mis en vente par le gouvernement français. Compte tenu de la flambée spectaculaire de la valeur de cette cryptomonnaie, entre décembre 2020 et mars 2021 (hausse de près de 100%), l’Etat français espère tirer au moins 40 000 euros par lot. On tablerait ainsi sur une somme minimale de 25 millions d’euros comme recette à la fin de cette journée du 17 mars 2021. Reste donc à savoir si des personnes physiques et morales voudront bien prendre le risque d’acquérir cette cryptomonnaie dont la valeur peut se montrer très volatile ?

Publicité