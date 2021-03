L’iPhone 12 Pro Max fraîchement sorti vient fermer le bal des sorties d’iPhone pour Apple. Il s’agit du plus grand modèle d’iPhone sorti à ce jour, mais cette année c’est aussi le modèle qui embarque l’ensemble des nouvelles fonctionnalités.

Design et prise en main

La nouvelle gamme d’iPhone 12 marque le grand retour du design avec les bords plats. En effet, ce design avait déjà fait ses preuves sur la 4e et 5e génération d’iPhone. D’ailleurs, c’est l’un des designs favoris des aficionados de la marque à la pomme croquée.

Sur la face avant, l’immense écran OLED de 6,7 pouces. Malheureusement, il est toujours découpé d’une grande encoche en haut. Apple n’a pour le moment pas réussi à réduire sa taille dans la mesure où celle-ci accueille les différents capteurs de Face ID, le haut-parleur ainsi que le capteur photo avant.

La tranche gauche vient accueillir les deux boutons de volume ainsi que le slider de notification.

Sur la tranche droite, on retrouve un grand bouton de verrouillage ainsi que les discrètes inscriptions légales (marque CE) qui ont en enfin disparu du dos.

Enfin, la tranche inférieure accueille le port Lightning ainsi que la grille de haut-parleur principal ainsi que du micro.

À noter que sur la gamme pro, les tranches sont en acier inoxydable : c’est magnifique, mais les traces de doigts y sont légion. Les boutons tombent bien sous la main, aucun problème non plus sur ce point-là.

La face arrière en verre mat texturé est magnifique et le toucher y est très agréable. De plus, l’aspect mat limite grandement la quantité de traces de doigt. La pomme est parfaitement centrée sans aucune autre fioriture.

Enfin, on retrouve le module photo qui se compose de trois objectifs, un LiDAR ainsi que d’un flash.

Notre modèle arbore le nouveau bleu pacifique introduit cette année sur la gamme. Comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas, il est également disponible en argent, graphique et or. Le bleu pacifique des iPhone 12 Pro est bien moins flashy que sur les iPhone 12.

La prise en main est vraiment bonne

La prise en main peut sembler de prime abord particulière avec ses bords plats. Néanmoins, il n’en est rien, on a bien le téléphone en main et ce n’est pas aussi désagréable comme on peut parfois le lire ou l’entendre. Attention tout de même, l’iPhone 12 Pro Max est vraiment un téléphone géant et il ne conviendra pas à tout le monde. En effet, si vous n’avez pas l’habitude des grands téléphones, on vous invite à tester avant de vous le procurer.

Écran

L’iPhone 12 Pro Max embarquent un écran Super Retina XDR. Il s’agit d’un écran OLED de 6,7 pouces. On retrouve une résolution de 2778 x 1284 pixels à 458 ppp ainsi que le support du HDR ainsi que du True Tone. Apple annonce luminosité maximale de 800 nits et jusqu’à 1200 nits en HDR. Terminons, avec la présence du Ceramic Shield, qui rend l’écran de l’iPhone jusqu’à 4 fois plus résistant aux chutes. Pour ce dernier point, nous allons devoir croire Apple sur parole, car il n’est pas question de détruire un téléphone pour vérifier.

En pratique, il s’agit très certainement du meilleur écran de téléphone qui soit passé entre nos mains. Aucun problème pour lire du contenu en toute circonstance. Cet iPhone est vraiment résolument tourné vers la consommation de contenu. L’information a beaucoup fait parler, il faut se contenter du 60Hz. Alors oui, Apple aurait pu faire mieux et proposer du 90Hz ou du 120Hz comme ses concurrents. En pratique, les animations et toutes les actions du quotidien sont très fluides, le seul cas où c’est vraiment regrettable, c’est en jeu. L’avantage du 60Hz c’est le gain en autonomie.

Performances

L’iPhone 12 Pro Max est équipé du dernier SoC A14 Bionic accompagné de 6 Go de RAM.

Cette puissance brute incroyable se traduit évidemment par de gros scores sur les applications de benmarking. Néanmoins, le plus important reste l’utilisation réelle du téléphone. Sans surprise on se retrouve avec un téléphone ultra fluide dans n’importe quelle situation. Le passage entre les applications est totalement fluide et sans aucune latence.

Graphique de résultat du benchmark

Côté jeu, ici non plus aucun problème, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec Apple Arcade notamment. On a également testé les jeux du moment : Call of Duty, League of Legends Wild Rift, Fortnite ou des références comme Asphalt. Dans l’ensemble de ces situations, les graphismes sont au maximum et l’iPhone 12 Pro Max garde 60 fps constants avec une chauffe largement modérée.

Photo et Vidéos

Cet iPhone 12 Pro Max est l’iPhone le plus gâté cette année en termes de fonctionnalités photos et vidéos. Le module photo principal est constitué de trois capteurs photos de 12 mégapixels. Le capteur principal est 21% plus grand que celui de l’iPhone 12 Pro, c’est-à-dire qu’il va capter beaucoup plus de lumière. Son objectif ouvre à f/1.6, ce qui est vraiment excellent pour un smartphone. Néanmoins, ce n’est pas terminé puisqu’il dispose de deux technologies très importantes : un autofocus Dual Pixel ainsi qu’un Sensor Sift. Le Sensor Sift fonctionne comme un gimbal et vient stabiliser l’ensemble de l’optique !



Le second capteur, un téléobjectif, ouvre quant à lui à f/2.2 avec un autofocus à détection de phase. Le rapport de zoom est de 2.5x en optique tandis que le numérique prend le relais jusqu’à x10.

Enfin, le troisième capteur correspond au grand angle sans stabilisation. Celui-ci ouvre à f/2.4 et à un champ de vision de 120°. Il est principalement ici pour la réalisation de panorama.



Terminons avec le petit capteur LIDAR, qui va permettre à cet iPhone 12 Pro Max d’avoir une meilleure appréhension des distances et des objets. Il va notamment venir en soutien sur des opérations difficiles comme le mode portrait de nuit.

Photos de jour

Les capteurs de l’iPhone 12 Pro Max sont vraiment excellents de jour avec une colorimétrie qui est vraiment bonne. L’une des grosses forces du mode HDR c’est qu’il n’exagère pas la colorimétrie à l’instar de certains de ses concurrents asiatiques sur lesquels on retrouve des couleurs fluo.

Ce qui est bluffant également, c’est la quantité de lumière qui est capturée ! Dans l’ensemble des circonstances, on a des clichés vivants avec un équilibre parfait entre ombre et lumière. Un autre point très appréciable est la vitesse et la qualité de l’autofocus, c’est ici que le LIDAR entre en jeu.

Même combat sur le capteur grand-angle, les couleurs sont magnifiques, les contrastes bien gérés avec du détail. On note également les efforts pour éviter les déformations de la lentille.

Enfin, le téléobjectif a exactement les mêmes qualités que ses deux cousins. La stabilisation est d’une grande aide pour faire de bons clichés en toute circonstance. Après soyons honnêtes au-delà du zoom optique, le zoom x10 n’est pas exceptionnel et relève plus du gadget qu’autre chose !



De jour aucun souci, vous pourrez faire dans nul doute d’excellents clichés et pouvoir (bientôt) rapporter plein de beaux souvenirs de vacances.

Photos de nuit

Oui, cet iPhone 12 Pro Max fait de bonnes photos de nuit, néanmoins attention : les trois capteurs ne sont pas sur un pied d’égalité. Le capteur principal est fortement avantagé grâce à sa taille plus importante, sa stabilisation optique qui couplée au mode nuit fait des merveilles, ainsi que le LIDAR en renfort.

Finalement sur le capteur principal, on a de très bons résultats avec des temps de pause plus courts que la moyenne. De jolie constats, du détail, au final on à une photo de bonne qualité.

Le capteur ultra grand-angle n’est pas non plus en peine, néanmoins à cause de sa taille on sera un peu en dessous de la qualité du capteur principal. De plus, pour rappel, celui-ci n’est pas stabilisé, ce qui donne des résultats un peu moins nets.



Enfin le capteur téléobjectif n’est lui pas compatible avec le mode nuit, on arrive tout de même des résultats acceptables, néanmoins il n’est vraiment pas dans son environnement de prédilection. On oubliera le zoom optique, si ne n’est pour apercevoir un détail au loin.

Les iPhone 12 Pro et Pro Max sont tous les deux compatibles avec le format Apple ProRAW, qui permet de retoucher vos images en post production avec un fichier qui contient l’ensemble des informations de votre image. C’est un excellent moyen d’aller encore plus loin en termes de qualité photo.

La caméra frontale sur l’iPhone 12 Pro Max

La caméra de façade n’est pas en reste est fait un très bon travail ! Notamment en mode portrait ou il y a encore un gros progrès avec un découpage très propre. La luminosité est bonne, tout comme le contraste et la luminosité. De plus, il gère plutôt bien les contre-jour. Notons également qu’il est possible de filmer jusqu’en 4K à 60 ips !

La partie vidéo

Une nouvelle fois, la marque à la pomme croquée marque son leadership sur la vidéo et notamment avec la stabilisation du capteur principal qui est bluffante avec l’aide du Sensor Sift. Vous pouvez très clairement abandonner votre gimbal au profit d’un simple gorillapod.

Les arguments sur la partie vidéo sont nombreux avec de la vidéo en 4K à 60ips ou encore le ralenti à 240 images par seconde en Full HD. Alors oui, on vous l’accorde, pas de 8K dans cet iPhone néanmoins d’autres fonctionnalités fortes pour les créateurs de contenus. Le support du HDR bien connu maintenant, mais pour la première fois dans un smartphone le support du Dolby Vision. Résultat, une colorimétrie et des contrastes exceptionnels. Enfin, terminons avec une prise de son en stéréo qui offre là encore des résultats très intéressants et offre de multiples possibilités aux créateurs.

Audio

L’offre audio de cet iPhone 12 Pro Max est plutôt bluffante. On retrouve notamment deux haut-parleurs pour profiter d’un son en stéréo. Encore une fois aucun reproche à faire, le son est puissant, clair et équilibré. Tout ce qu’il faut pour regarder des vidéos ou bien écouter un peu de musique.



Ce n’est plus une surprise, il n’est pas équipé d’une prise jack et on passera vite sur le kit mains libres réglementaire. On regrette néanmoins l’absence de codecs haute-fidélité.

Autonomie

L’iPhone 12 Pro Max avec sa taille XL, embarque également une batterie XL de 3687 mAh. Au-delà des chiffres, il est facile de tenir 1 journée et demie avec une utilisation polyvalente. Attention néanmoins, avec du jeu 3D ou pas mal d’usage de l’appareil photo consomme rapidement l’autonomie et dans ce cas comptez 1 journée. En 5G, nous n’avons pas constaté de perte d’autonomie supplémentaire, cela semble plutôt bien gérer par Apple.

Sur la recharge, c’est un peu décevant pas de recharge ultra rapide. Il faudra donc compter environs 1h40 de recharge avec un adaptateur 20W (non fournis). Nous n’avons pas testé la recharge sans fil via Magsafe.

Conclusion

L’iPhone 12 Pro Max est une merveille de technologie qui ne vous décevra pas. C’est un téléphone que vous allez pouvoir garder de nombreuses années grâce à tout ce que nous avons décrit dans ce test, mais aussi grâce au support de la 5G et de la longévité des mises à jour d’iOS. Vendu à partir de 1259€, il ne reste plus qu’à franchir le pas, un pas un peu douloureux pour le portefeuille, mais que vous ne regretterez pas !

