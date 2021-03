Google va lancer des écouteurs pour améliorer votre audition

Google a à cœur de performer dans la qualité de ses produits pour offrir ce qu’il y a de meilleur à ses clients. C’est pour cette raison que le Firme de Mountain View aurait entrepris la conception d’un gadget mobile capable d’augmenter l’audition lors d’une conversation, surtout dans le public. La mission serait conduite par sa division « Moonshot Alphabet » et l’appareil porterait le nom « Projet Wolverine » en rapport avec le célèbre super-héros des X-Men.

Des écouteurs d’amélioration de l’audition bientôt lancés par Google

A en croire les publications du média Business Insider qui aurait reçu des confidences anonymes faites par des membres de la division « Moonshot Alphabet » de Google, le géant constructeur américain travaillerait en ce moment sur une technologie. Elle permettrait d’isoler la voix d’une seule personne dans un espace comble. Ce qui faciliterait la concentration entre communicants, lors d’une conversation nonobstant les bruits autour d’eux. Avec « Projet Wolverine », toutes les paroles de l’auditeur parviendront à l’interlocuteur dans leurs moindres détails et ceci même à distance. Le projet, lancé depuis près de trois (03) ans, aurait d’abord abouti à un prototype couvrant toute l’oreille. Mais, le plus récent serait beaucoup plus discret et pourrait s’installer dans les oreilles comme de simples écouteurs sans fils.

Le « Projet Wolverine » : une concrétisation imminente ?

L’amélioration de l’audition lors d’une conversation, dans un environnement bruyant, grâce à un dispositif installé dans les oreilles ne serait pas une technologie en expérimentation que chez Google. En effet, Facebook, via sa filiale Oculus, réfléchirait également sur un projet similaire à celui de la Firme de Mountain View sans toutefois partager des informations sur son état d’avancement. Autant de mystères qui laissent planer le doute quant à concrétisation dans le court terme. D’ailleurs, les deux géants affirmé n’être encore qu’au début. Ce qui laisse imaginer le temps et l’investissement qui y seront consacrés. Peut-être bien « Projet Wolverine » restera à cette étape de projet et ne verra jamais le jour.

