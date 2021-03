Un nouveau bouton Twitter fait son apparition pour vos tweets

Le début de la nouvelle année n’est pas de tout repos chez Twitter. Après une multitude de nouvelles fonctionnalités lancées, le réseau social se préparerait à ajouter une nouvelle option à son service. Il s’agirait d’un bouton pouvant permettre d’annuler l’envoi d’un tweet. Ainsi sa publication sera avortée sans avoir besoin de passer par l’onglet de suppression habituel des messages. Cela devrait contenter les Twittos qui réclamaient plutôt une fonctionnalité de modification des tweets.

Un nouveau bouton pour annuler la publication d’un tweet

Twitter envisagerait de faciliter, un peu plus, le processus de publication des messages sur son service. En effet, le réseau social à l’oiseau bleu devrait proposer à ses utilisateurs un bouton leur permettant d’annuler l’envoi des tweets. Selon plusieurs sources, assez fiables l’ayant déjà testé, la nouvelle fonctionnalité serait visible à l’apparition de la boîte de dialogue servant à confirmer la publication du texte. Elle ne serait pas permanente et s’afficherait pendant une durée déterminée (entre 5 et 30 secondes). Un temps limité qui devrait tout de même suffire aux Twittos pour identifier d’éventuelles fautes d’orthographe et de syntaxe s’étant glissées dans les messages et décider s’ils peuvent être publiés ou pas. Une fois ces derniers publiés, plus aucune modification ne sera possible en dehors de la suppression de la publication.

De nombreux utilisateurs de Twitter réclament depuis des mois l’intégration d’une fonctionnalité pouvant leur permettre de modifier leurs Tweets même après leur publication. Eh bien ! Ces demandes ne sont pas prêtes de recevoir un écho favorable auprès du réseau social. En effet, l’entreprise de Jack Dorsey estime que rendre possible la modification des textes publiés se révélerait dangereux car cette fonctionnalité servir à des fins inavouées. Elle aurait ainsi préférée une technologie plus souple et moins « dangereuse » qu’est l’annulation des tweets. « Annuler l’envoi » d’un tweet dernière présenterait moins de contraintes que « supprimer » un tweet. Car cette dernière action ne corrige pas le texte dans son état déjà aimé ou partagé par des correspondants.

