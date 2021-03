Voici les nouvelles fonctionnalités disponibles sur Twitter

Deux jours seulement après avoir révélé les grandes lignes de ses projets à venir, destinés à améliorer son service, Twitter qu’il lancera de nouvelles fonctionnalités payantes. Réunies dans le système « Super Follow », elles permettraient aux internautes de pouvoir tirer un profit de leurs contenus en les monétisant. Autrement dit, les Twittos profiteront de certains privilèges, inédits, en souscrivant à un abonnement mensuel sur le réseau social.

Super Follow : les nouvelles fonctionnalités payantes

Twitter rend opérationnel un nouveau service dénommé « Super Follow », regroupant des nombreuses nouvelles fonctionnalités payantes. En effet, les créateurs, influenceurs, humoristes, autres artistes ou tous autres internautes, utilisant le réseau social pourront désormais monétiser chacun de leurs contenus s’ils le souhaitent. Plus précisément, ils accéderont à un compte Twitter particulier où tous les contenus visités et vus par d’autres internautes, intéressés, leur seront payés, directement ou indirectement par ces derniers. Les followers devront donc pour cela s’acquitter, chaque fin de mois, d’un montant fixé par Twitter. Ce montant variera selon le type d’abonnement souscrit. Mais, plus il est élevé et plus l’internaute bénéficiera de services avantageux. On peut citer entre autres : un badge supporter, une newsletter d’abonnés, des contenus exclusifs, des rabais…

BANDEAU PUBLICITE

Le lancement à venir de nouvelles fonctionnalités payantes par Twitter s’inscrirait dans la continuité de nouvelle politique adopté le réseau social américain depuis quelques temps. En effet, le système du « Super Follow » serait à l’image de nombreux autres services payants déjà proposés par plateforme de microblogage. Le futur système de l’entreprise américaine participerait donc à lui créer une source de revenus autre que celles liées à ses rachats, tout-azimut, de start-ups. Il se pourrait ainsi que Twitter impose aux créateurs et influenceurs un prélèvement dans les recettes qu’ils auraient réalisées. Attendons donc le déploiement effectif, dans quelques jours ou mois, du nouveau système pour savoir ce qu’il en sera réellement.

Publicité