IoT Week : le salon autour du digital

La 5ème édition de l’IoT Week by CITC repositionne ses dates du 15 au 19 mars 2021. Cette édition sera organisée de manière 100% digitale. La programmation reste inchangée. Pendant cette semaine, des experts de la tech, des représentants de grands groupes internationaux et d’entreprises innovantes, mais aussi des chercheurs et des porteurs de projets, viendront confronter leurs points de vue, présenter des projets concrets et exprimeront leur vision pour le monde de demain.

L’IoT Week, qu’est-ce que c’est ?

L’IoT Week, c’est une semaine de manifestations dédiées à l’internet des objets dans les secteurs de l’industrie du futur, la ville du futur et leurs impacts sociétaux. Avec des sessions plénières, des conferences, rencontres, discussion et Hackathon sur des sujets de sociétés et des problématiques futures. Comme par exemple, les transports, l’IA, les villes intelligentes et les industries du futur !

Un salon 100% en ligne du 15 au 19 mars

S’il devait malheureusement y avoir un confinement, l’IoT Week sera maintenue, avec moins de gens dans le studio.

Le lancement pourrait être légèrement modifié.

Le hackathon et le ideathon

Chaque école participe dans ses locaux : 2 écoles s’affrontent à chaque fois, avec une trentaine d’élèves. Le jury est également à distance.

Il y aura des espaces de coaching avec des créneaux horaires dédiés avec des intervenants du EPA. La journée cybersécurité se déroulera entièrement à distance avec Klaxoon.

L’IoT Week organisé par la CITC

Qu’est-ce que la CITC, qui organise ce salon ? Le CITC est le Centre d’Innovation des Technologies sans Contact. C’est un centre d’expertise et d’innovation dédié aux technologies de l’Internet des Objets, de l’intelligence Artificielle et de la cybersécurité dans un une approche éco-responsable. A ce titre, le CITC est labellisé « Digital Innovation Hub ».

Il a été créé en 2009, c’est une association. Les principaux domaines du CITC sont l’intelligence artificielle, la sécurité et l’internet des objets.

20 collaborateurs contribuent régulièrement au développement du centre.

Ils font de la recherche appliquée, de l’industrialisation et de l’accompagnement. Ils organisent également des évènements comme cette IoT Week.

L’invité d’honneur : Daniel Le BerreIl

Daniel Le BerreIl est à l’origine du logiciel libre Sat4j, un ensemble d’outils de raisonnement pour le langage Java utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Il a reçu la médaille de l’innovation en 2018 de la part du CNRS. Cette distinction récompense depuis 2011 des chercheurs dont les travaux exceptionnels ont conduit à des innovations marquantes sur le plan technologique, économique, thérapeutique et sociétal. Il sera présent durant toute la semaine.

Le déroulement de la semaine

Apres midi de lancement se déroulera de 14h à 18h. L’objectif sera de mettre a l’honneur des startups sous le thème de l’humour.

Vous pourrez assister à la présentation de startups en format stand up.

La French tech présente jugera ces mêmes startups.

Sur la chaine de l’IOT, des petits reportages de 10sminutes publies avant l’evènementt pour informer le plus de personnes. La suite de la semaine se déroulera principalement à distance, sauf une petite présence sur place dans un studio.

Lundi 15 mars : lancement de la semaine IoT Week

L’inauguration aura lieu à 14h : 12 start-up mises sur le devant de la scène présenteront des pitchs au format stand-up. Il y aura également 5 autres invités surprises. Fanny Bouton est la Marraine de la journée . C’est une journaliste, influenceuse et entrepreneure.

Mardi 16 mars : Journée dédiée à l’Intelligence Artificielle

En présence de Roquette, la Redoute, Bosch, EDF, Orange, Fanny Bouton… Challenge IA : un jeu de données au cours duquel 3 entreprises, dont la Redoute, fournissent leurs données à des étudiants.

Mercredi 17 mars : Journée dédiée à la cybersécurité.

Cette journée marquera le lancement du projet campus cyber sécurité. De plus, un plénière avec Daniel et de Michel Vanderbergh et Akim Oural sera organisé. Le sujet portera sur les enjeux de la cybersécurité sur le retail.

Ce sera une matinée très riche en événement et invités.

L’idéathon aura lieu l’après-midi.

Les entreprises présentes seront Leroy-Merlin, Orange, ANSSI, Yes We Hack, CIC…

Jeudi 18 mars : Journée dédiée à la Recherche

A la rencontre des plateformes de recherche de la métropole lilloise.

Vendredi 19 mars : Journée dédiée à l’environnement

En compagnie de EDF, Dalkia, Ileo, Cozy Air… Organisation de 5 hackathons sur le thème de l’environnement, à Lille, Lomme, Boulogne-sur-Mer et Saint-Quentin. En partenariat avec INRIA, AMOS, les villes de Saint-Quentin et Lomme, Blue Living Lab, Nausicaa, Bonduelle…

Le délégué régional EDF présentera les travaux de EDF sur l’environnement. Par exemple, la transformation d’un centre de tri en centre de revalorisation. Avec, bien sur, des explications et des retours d’expérience sur les technologies mises en place.

Un chercheur de Saclai présentera des travaux numériques eco-responsables.

Enfin, pour conclure cette IoT Week, une PME qui fait des murs végétaux expliquera son innovant concept.

Retrouvez plus de détails sur le site même de l’IoT WEEK ! Et vous pouvez vous inscrire ici.

Vous pouvez également retrouver l’édition 2019 juste ici !