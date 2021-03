Framework, le premier ordinateur portable en kit

Le monde des ordinateurs est certes dominé par les grandes firmes internationales. Mais certaines start-ups proposent des appareils assez compétitifs dans leurs fonctionnalités et adaptabilité. C’est le cas de Framework. La petite entreprise américaine annonce qu’elle lancera un ordinateur portable modulaire baptisé « Framework Laptop ». Il s’agit d’un PC présentant de nombreux atouts pouvant favoriser son usage prolongé.

Framework Laptop : le nouvel ordinateur portable modulaire et facilement réparable

Framework officiellement son premier ordinateur portatif de toute son existence, aussi récente fut-elle. La start-up américaine propose un PC modulaire de 11eme génération, doté d’un écran de 13,5 pouces avec une mémoire SSD de 4 To et une mémoire RAM extensible jusqu’à 64 Go. En haut de l’écran se trouve une Webcam Full HD avec bouton manuel de désactivation. Vu qu’il s’agit d’un ordinateur modulaire, il regroupe pratiquement toutes les connectiques : USB-C, USB-A, DisplayPort, HDMI et microSD…. En ce qui concerne le système d’exploitation Framework Laptop offre la possibilité à son utilisateur de faire un choix entre le Windows 10 (Home et Pro) ou le GNU/Linux.

Un PC modulaire avec probablement une meilleure longévité

La plupart des ordinateurs portables commercialisés actuellement perdent en efficacité et en rapidité après 5 ans d’utilisation en moyenne. Et il est parfois impossible de trouver des pièces de rechange pour leur redonner une seconde vie. Framework souhaiterait augmenter cette espérance de vie en rendant son nouveau Laptop modulaire plus durable. En effet, la Start-up américaine va mettre sur le marché un produit dont les composants les plus importants sont en matières recyclables. Par exemples, sa coque est presque entièrement (80%) faite en alliage d’aluminium et de plastique PCR. Ensuite, tous les envois de produits devraient être soumis à la compensation carbone. Une technologie qui permettrait de doubler la durabilité du PC modulaire (10 ans d’utilisation). Mais, de nombreuses questions subsistent et restent à élucider avant la sortie officielle du Framework Laptop.

