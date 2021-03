Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max dévoilés : ils ont tout pour plaire

L’année dernière, Xiaomi avait sortie la gamme Redmi Note 9, des smartphones entrée de gamme avec des caractéristiques très correctes pour un prix relativement contenu. En ce début d’année, la marque vient de dévoiler 3 nouveaux smartphones de la même lignée : les Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max.

Redmi compte assomer la concurrence avec des smartphones abordables

Alors que la conférence européenne n’a pas encore eu lieu, Xiaomi présente déjà les Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max. L’occasion de découvrir les caractéristiques auxquelles on peut s’attendre, même si des différences sont à attendre avec les modèles européens.

Redmi Note 10 : l’entrée de gamme toutefois très bon

Les Redmi Note se sont toujours posés parmi les smartphones d’entrée de gamme les plus intéressants du marché. Nous commençons la gamme avec le Redmi Note 10.

Nous avons ici affaire à un smartphone doté d’un écran Super AMOLED. C’est une première sur cette gamme, et très appréciable. Celui-ci est poinçonné au centre comme les téléphones de Samsung. Il tourne sur un Snapdragon 678. Il possède une grosse batterie de 5020 mAh compatible avec une charge rapide à 33 W.

Côté photo, le capteur principal de 48 mégapixels est associé à un ultra grand-angle de 48 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un quatrième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ.

Redmi Note 10 Pro : un écran AMOLED 120 Hz

Le Redmi Note 10 Pro franchit un cap par rapport à son prédécesseur. Déjà excellent sur un tas d’aspects, le Redmi Note 9 Pro décevait pour son écran mal calibré et limité à 60 Hz.

Cette année, le smartphone Pro affiche donc un écran Super AMOLED de 6,7 pouces offrant une fréquence d’affichage maximum de 120 Hz.

Ce modèle, comme le Note 10, devra se contenter de la 4G. En effet on retrouve sous le capot un Snapdragon 732G, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Redmi Note 10 Pro Max : un photophone a prix cassé

Ce dernier smartphone reprend l’essentiel des caractéristiques du Note 10 Pro.

Cependant, il est compatible 5G ! Le Redmi Note 10 Pro Max offrira aussi de solides performances grâce au Snapdragon 750G, déjà aperçu récemment dans le Xiaomi Mi 10T Lite. Il pourra être configuré avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne.

La partie photo est clairement la plus intéressante lorsqu’on la rapporte au prix du téléphone. Le Note 10 Pro Max propose en effet un capteur grand-angle 108 mégapixels. Ce grand capteur s’accompagne d’un ultra grand-angle 8 mégapixels et d’un duo macro/profondeur de 2 mégapixels. Le poinçon de l’écran propose quant à lui un appareil photo de 16 mégapixels.

Tous les modèles présentés sont disponibles avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. En Inde, voici le prix de ces nouveaux smartphones :

Redmi Note 10 : à partir de 11 999 roupies, soit environ 140 euros HT ;

Redmi Note 10 Pro : à partir de 15 999 roupies, soit environ 180 euros HT ;

Redmi Note 10 Pro Max : à partir de 18 999 roupies, soit environ 215 euros HT.

