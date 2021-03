YouTube : les parents pourront surveiller ce que leurs ados regardent

Depuis 2015, Google propose aux parents de surveiller et protéger leurs enfants avec l’application YouTube Kids, qui agit comme un contrôle parental. À présent, YouTube s’apprête à lancer des comptes de « supervision », destinés aux 9-18 ans.

Youtube avec contrôle parental

Google va lancer prochainement une fonction pour que les parents puissent autoriser leurs pré-adolescents à accéder à YouTube avec d’un compte Google supervisé. Ils pourront ainsi personnaliser les contenus autorisés et mettre en place certaines limites. Le déploiement sera progressif. En effet, la fonctionnalité sera disponible en version bêta dans un premier temps.

«Nous avons entendu, de la part des parents et enfants plus âgés, que les préadolescents et les jeunes adolescents avaient des besoins différents que nos produits ne remplissent pas entièrement. Nous annonçons un nouveau choix pour les parents qui ont décidé que leurs préadolescents et jeunes adolescents étaient prêts à explorer YouTube via un compte supervisé». James Beser, manager du projet YouTube Kids

3 options possibles selon les ages

Les nouvelles fonctionnalités seront dans la lignée de YouTube Kids, destiné aux enfants jusqu’à 12 ans

Afin de s’adapter à l’ensemble des besoins et des âges, YouTube devrait proposer trois options de filtrage. Le premier, Explorer (Explore), s’adresse aux enfants quittant YouTube Kids (neuf ans et plus) pour explorer le contenu de la plateforme, avec des vidéos variées (vlogs, tutoriels, vidéos gaming, clips musicaux, contenus éducatifs, etc.).

Explorer plus (Explore more), destiné aux plus de 13 ans, donnera accès à un contenu plus large dont des livestreams de la même catégorie qu’Explorer. Enfin, la dernière option de filtrage, Plus de YouTube (Most of YouTube) permettra d’accéder à l’intégralité du contenu à l’exception des vidéos faisant l’objet d’une restriction d’âge.

Les parents auront la possibilité d’accéder à l’historique de visionnage de leurs ados. Ils pourront également limiter le temps d’écran.

Les comptes « supervisés » n’auront pas accès à certaines fonctions. Les publicités personnalisées seront désactivées, les achats intégrés également. Il ne sera pas non plus possible de poster des commentaires. Autre fonction désactivée : la lecture automatique pour éviter que les vidéos ne s’enchaînent.

Pour conclure, cette nouvelle fonction est proposée en réponse à des critiques visant Youtube. En effet, beaucoup l’accusant de ne pas assez protéger les jeunes de contenus inappropriés. Et vous, que pensez vous de ces nouvelles fonctions ? Allez-vous les utiliser ?

