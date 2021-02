YouTube va prochainement rivaliser TikTok avec les Shorts

La plateforme numérique de Google, YouTube, annonce le déploiement à venir de son nouveau format de vidéo, Shorts sur le territoire des Etats-Unis. Cette expansion des Shorts, après des tests plus que concluants en Inde, devrait s’accompagner de certaines améliorations. Il s’agirait de nouvelles fonctionnalités qui permettraient de réaliser des vidéos à l’image de la célèbre application chinoise TikTok. Cette dernière pourrait subir une attaque de YouTube avec ses nouveaux Shorts.

Une application clone de TikTok bientôt lancée par YouTube

Le succès enregistré par TikTok, en moins de 4 années d’existence, ne peut que susciter des envies. Et, les premières imitations ne se sont pas fait attendre. Après Instagram et ses Reels, ce serait bientôt YouTube qui devrait concurrencer l’application mobile de partage de vidéo et de réseautage social. En effet, le site web d’hébergement de vidéos et de média social, appartenant à Google annonce le lancement prochain, à l’international, des vidéos Shorts. Il s’agirait de vidéos de courtes durées (au plus 15 secondes), filmées verticalement pour respecter le format facilitant leur partage. De nombreuses améliorations seraient prévues sur l’application mobile YouTube. On peut citer entre autres une nouvelle interface pour personnaliser les mix vocaux sur YouTube Music et l’orientation des vidéos.

Les Shorts déjà en Inde, bientôt aux USA et plus tard en Europe

Déployé en Inde, au dernier trimestre de 2020, les Shorts de YouTube auraient enregistré un grand succès. La nouvelle application de partage de vidéos se serait imposée en conquérant des milliers d’internautes pour un peu moins de 4 milliards de vues estimées par jour. Une réussite indienne qui a certainement encouragé Google à l’essayer aux Etats-Unis où elle pourrait devenir, avec son nouveau format annoncé, une concurrente sérieuse de TikTok. Passer continent asiatique à celui américain, sans faire escale en Europe est presque incompréhensible quand on sait l’importance jouée par le vieux continent dans le succès mondial de nombreuses applications. Néanmoins, les tests en Europe devraient suivre tôt ou tard si YouTube souhaite trouver un public aux appréciations beaucoup crédibles pour ses Shorts.

