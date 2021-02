Tesla est le constructeur automobile le moins aimé du marché

Dans le secteur des industries automobiles, aux Etats-Unis, les voitures produites par Tesla jouiraient d’une moins bonne réputation que celles des entreprises concurrentes. La Firme américaine, avec à sa tête l’entrepreneur sud-africain Elon Musk, occuperait une position peu digne dans un classement récent établi suite à une étude portant sur la fiabilité des constructeurs automobiles aux USA. La faute à la qualité de ses véhicules jugée pas assez au niveau des attentes de nombreux consommateurs.

Tesla : une des entreprises automobiles les moins fiables aux USA

D’après les résultats d’une étude effectuée chaque année et qui porte sur la fiabilité des véhicules américains, les automobiles de Tesla seraient moins appréciées que celles de Lexus, Porsche et Kia. Les seules entreprises à être moins bien classées que la Firme d’Elon Musk seraient Land Rover, Jaguar et Alfa Romeo. En effet, les voitures de Tesla ne susciteraient pas un grand engouement en termes de préférences auprès des américains. Une réputation que le constructeur américain doit certainement à sa difficulté à allier modernité et solidité dans ses véhicules. Ces derniers présenteraient nombreux défauts de fabrication constatés par les utilisateurs dans leur usage. On peut noter parmi eux : les vitres qui se détachent subitement, les toits qui s’envolent lorsque le moteur est poussé à fond ou les bugs du tableau de bord.

Un classement qui ne serait pas fiable

Mis au-devant de la scène depuis quelques années grâce aux innovations apportées dans ces véhicules, la Firme Tesla doit aujourd’hui assumer son nouveau statut d’acteur important du secteur de l’automobile aux USA et dans le monde. Cette notoriété pourrait-être mise à mal par le rang « indigne » qu’elle occupe un classement établi par un cabinet américain et portant sur « l’Etude de la fiabilité des entreprises automobiles américaines ». Mais, en réalité, la crédibilité de l’enquête peut être remise en cause. En effet, certaines conditions d’évaluation ne respecteraient pas les critères exigés pour une telle étude. Par exemple, Tesla aurait fait l’objet d’un questionnaire aux utilisateurs dans moins d’Etats que les autres constructeurs.

