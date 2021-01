Tesla Model S 2021 : de meilleures performances ainsi qu’un nouvel intérieur

Publicité

Huit ans après avoir présenté Model S, Tesla lance une toute nouvelle version de sa berline électrique. Au programme, le constructeur automobile s’est concentré sur une revisite de l’habitacle de la voiture, mais aussi des performances.

Après une mise à jour subtile à Noël, l’entreprise d’Elon Musk confirme les rumeurs de ces derniers mois en dévoilant une toute nouvelle version de sa Tesla Model S.

Tesla offre un nouvel habitacle à sa Testla Model S

Du côté du design de la nouvelle Tesla Model S, le constructeur automobile s’est concentré sur l’habitacle de sa berline électrique. En effet, l’intérieur de la voiture a complément été revu. Pour commencer, l’entreprise a changé d’écran tactile. En effet, l’automobile arbore désormais une dalle en mode paysage de 17 pouces avec une définition 2 200 par 1 300 pixels). Précédemment, l’écran était imbriqué sur le tableau de bord en mode portrait et avait une dimension de 15 pouces.

On remarque ensuite un nouveau volant rectangulaire en forme de U. Celui-ci fait ainsi fortement penser aux design des volants embarqués dans les voitures de formule 1 (en plus sobre et épuré bien sûr). Un écran de 8 pouces fait aussi son apparition à l’arrière afin de divertir les passagers.

Autres petites particularités, la nouvelle Tesla Model S dispose d’un coffre avec ouverture et fermeture automatique, une prise USB-C pour chaque passager, un toit en verre teinté ainsi qu’une charge sans fil à l’avant.

De meilleures performances

Si on oublie l’aspect design de cette nouvelle Tesla Model S, on constate un gain de performance notable. La voiture se décline ainsi en trois modèles. –

La « Grande Autonomie » proposée à 89 990 € dispose de 663 kilomètres d'autonomie ainsi que d'une vitesse maximale de 250 km/h (0 à 100 km/h en 3,2 secondes).

La déclinaison « Plaid » vient quant à elle remplacer le modèle « Performance » et atteint 628 km d'autonomie et une vitesse maximale de 320 km/h. Embarquant 1020 chevaux, la berline électrique passe de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Son prix est de 119 990 euros.

Pour finir, la version « Plaid + » dispose d'une autonomie 840 kilomètres. Celle-ci se rapproche ainsi des 1000 km promis par la Nio ET7. Sa vitesse maximale est aussi de 320 km/h, mais celle-ci peut atteindre le 0 à 100 km/h en moins de 2,1 secondes. Le prix de ce monstre de puissance est de 139 990 euros.

L’ensemble de ces nouvelles Tesla Model S seront disponibles à la livraison à partir du mois de septembre 2021 en France.

