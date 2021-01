Nio ET7 : une voiture électrique avec 1000 km d’autonomie, Tesla n’a qu’à bien se tenir

Publicité

Nio, un constructeur chinois, vient de présenter une nouvelle concurrente à la Model S de Tesla : la ET7. Cette nouvelle voiture électrique de type berline promet de belles choses, dont une autonomie de 1000 km.

Tesla a aujourd’hui fortement convaincu les consommateurs souhaitant avoir une berline de type électrique. Avec son modèle ET7, Nio compte bien sortir son épingle du jeu avec une batterie de 150 kWh permettant de faire grimper l’autonomie. Découvrons ensemble ce projet prometteur.

Une voiture électrique avec 1000 km d’autonomie

Après avoir dévoilé quelques SUV, Nio lance se lance dans la commercialisation d’une berline 100% électrique. C’est à l’occasion de l’évènement Nia Day Event le samedi 9 janvier que le constructeur chinois a présenté sa Nio ET7.

L’habitacle de la Nio ET7

Voulant concurrencer Tesla et sa Model S, cette nouvelle voiture électrique a tout pour plaire. Commençons avec l’habitacle de l’appareil, l’automobile se veut très nature avec notamment plusieurs inserts en matériaux renouvelables provenant des forêts tropicales. L’intérieur est se veut sinon très sobre à l’instar de Tesla. On retrouve ensuite deux écrans AMOLED, un faisant office de tableau de bord, et l’autre jouant le rôle d’infodivertissement. Un petit robot est aussi de la partie et fait office d’assistant personnel intelligent. Pour finir, un système 7.1.4 composé de 23 haut-parleurs est embarqué dans la voiture électrique.

Des performances prometteuses

Pour les amoureux de la vitesse, nous allons parler des performances de la berline électrique. La Nio ET7 passe de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Pour comparer, la Tesla Model S modèle Grande Autonomie Plus le fait en 3,8 secondes. Du côté de la déclinaison Performance, seulement 2,5 secondes sont nécessaires.

Cependant, ce n’est pas sur ce point-là que Nio veut marquer les esprits. En effet, le constructeur annonce que sa voiture électrique pourra atteindre les 1000 kilomètres d’autonomie grâce à une batterie de 150 kWh. Pour cela, le constructeur souhaite passer par le cycle NEDC. Les premiers modèles de la Nio ET7 prévus pour 2022 disposeront cependant d’une autonomie plus faible : 500 km pour le modèle 70 kWh et 700 km pour la batterie de 100 kWh.

La conduite autonome est bien évidemment de la partie. 33 capteurs sont implémentés avec notamment la présence de caméras, radars, capteurs à ultrason et LiDAR. Du nom de NIO Autonomous Driving, la technologie permet une conduite autonome de niveau 3. Un abonnement est nécessaire pour en profiter.

Prix et disponibilité

Nio compte aussi frapper fort au niveau tarifaire. En effet, la Nio ET7 150 kWh sera proposée au tarif de 526 000 yuans, soit 66 000 € HT. La version 100 kWh affichera un tarif de 506 000 yuans, soit 64 000 € HT et la 70 kWh sera à 448 000 yuans soit 56 700 € HT.

