Roborock a présenté lors du CES 2021 son nouveau robot aspirateur, le Roborock S7.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, elle est spécialisée dans la conception de robots domestiques intelligents et sans fil. Les aspirateurs robots ont pris une place très importante dans le marché des produits connectés. Facile à utiliser et pratique au quotidien, le S7 se veut innovant grâce à ses fonctionnalités et son autonomie.

Roborock S7, le nouveau robot aspirateur

« Nous avons pour objectif de garantir, pour chacun de nos aspirateurs, une facilité d’utilisation au quotidien » Richard Chang, CEO de Roborock

L’ambition de l’entreprise est simple, fournir à ses clients des produits facile d’utilisation. Et le S7 rempli parfaitement cette fonction !

Première nouveauté, la serpillère à vibration sonique, surélevée

Grâce à la rapidité de sa serpillière vibrante, le nouveau robot S7 propose une très grande variété de réglages pour un nettoyage très efficace. Les saletés sont éliminées plus facilement et les traces disparaissent également.

Votre sol est vraiment sale ? Pas de panique, grâce à sa nouvelle technologie de double passage, la serpillière est passée deux fois au même endroit pour offrir un nettoyage plus minutieux !

Technologie intelligente de surélévation

Ce robot est également équipé d’une nouvelle technologie de surélévation. Très pratique, elle permet à la serpillière de se soulever automatiquement lorsque le robot détecte des tapis ou d’autres pièges classiques. Autre point positif, le robot peut passer la serpillière sur des sols durs comme du carrelage par exemple, et passer sur des tapis et ce, sans interruption.

Les autres améliorations du Roborock S7

Une nouvelle brosse principale conçue pour attraper moins de cheveux et mieux épouser le sol

conçue pour attraper moins de cheveux et mieux épouser le sol Nouvelle puissance d’aspiration de 2500 Pa

de Batterie de 5200 mAh qui offre jusqu’à 3 heures d’aspiration en mode silencieux

Rappelons également que le robot est entièrement paramétrable via l’application Roborock disponible sur iOS et Android. Elle propose un système de programmation de nettoyage, une cartographie. Le robot est également compatible avec Google Home, Alexa et les Raccoucis Siri.

Le Roborock S7 sera disponible au deuxième trimestre 2021. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel.

Souvenez-vous ! Nous avions testé la version Roborock S6 MaxV en septembre dernier.