Test – Roborock S8 Pro Ultra : L’allié idéal pour un nettoyage sans effort

Dans l’univers des aspirateurs robots, la quête de l’appareil ultime semble sans fin. Parmi les prétendants au trône, le Roborock S8 Pro Ultra se distingue comme une étoile montante. Conçu par Roborock, une marque devenue synonyme d’innovation et de performance dans le domaine de la robotique domestique, ce modèle promet de révolutionner notre façon de voir le nettoyage domestique. Mais au-delà des promesses, qu’apporte réellement le S8 Pro Ultra à notre quotidien ? Est-il à la hauteur des attentes qu’il suscite, et surtout, se démarque-t-il dans un marché déjà très compétitif ? C’est ce que nous allons découvrir à travers un test approfondi, où chaque recoin et chaque fonctionnalité seront passés au crible.

Notre avis en bref sur le Roborock S8 Pro Ultra

Le Roborock S8 Pro Ultra prouve une fois de plus que Roborock est à la pointe de la technologie des aspirateurs robots. Si vous recherchez un aspirateur qui offre une grande efficacité de nettoyage, une navigation précise et une multitude de fonctionnalités, vous ne pouvez pas vous tromper avec le S8 Pro Ultra.

Fiche technique

Autonomie 3h en mode silencieux Aspiration sur tapis Oui, technologie CarpetBoost Capacité bac poussière 400mL Base De recharge et de vidage Serpillière Oui Capacité bac eau 300mL Poids 5 kg Couleur Noir Prix 1499€

Installation et Facilité d’utilisation du Roborock S8 Pro Ultra

L’expérience du déballage du Roborock S8 Pro Ultra se veut intuitive. Dès l’ouverture de la boîte, la qualité et la robustesse du produit se font ressentir, tant par l’aspirateur robot lui-même que sa station de vidage et recharge. L’ensemble est enveloppé dans un emballage protecteur et dégage une impression de qualité, avec son design élégant et son corps en plastique dur.

La station de charge, le câble d’alimentation et d’autres accessoires (serpillère et sac d’aspiration de la station) sont soigneusement emballés à côté de l’aspirateur. Le premier pas pour mettre l’appareil en marche est de trouver un emplacement pour la station de charge. Il est recommandé de choisir un endroit avec suffisamment d’espace libre autour pour permettre au robot d’accéder facilement à la station.

La mise en charge du robot est elle aussi tout aussi simple. Il suffit de le placer sur la station de charge et d’attendre qu’il soit entièrement chargé.

Pendant ce temps, vous pouvez télécharger et installer l’application Roborock sur votre smartphone. Le processus d’installation de l’application est simple et rapide, et l’application elle-même offre une interface utilisateur claire et intuitive. L’ajout de l’aspirateur robot à la liste des appareils s’effectue en suivant les instructions à l’écran.

Une fois l’aspirateur robot ajouté, vous pouvez commencer à explorer les nombreuses fonctionnalités offertes par l’application.

Une fois la première cartographie effectuée par le robot, vous pouvez programmer des sessions de nettoyage. Vous pouvez aussi définir des zones spécifiques pour le nettoyage. Ou encore voir la carte de votre maison que le robot a créée. Globalement, l’application reprends tout ce qui est nécessaire à l’utilisation du robot à distance et permet d’automatiser facilement différents cycles de nettoyage.

Performance de nettoyage du Roborock S8 Pro Ultra

La première chose qui impressionne chez le Roborock S8 Pro Ultra est sa puissance d’aspiration. L’appareil dispose de plusieurs modes d’aspiration, allant de l’économie d’énergie à la puissance maximale, ce qui lui permet de s’adapter à différents types de saleté et de surfaces.

Le mode Max est particulièrement impressionnant, offrant une puissance d’aspiration incroyable qui peut éliminer même la saleté la plus incrustée. Le tout rendu possible par les différentes technologies embarquées par le robot. A l’instar de sa double brosse en caoutchouc DuoRoller Riser ou encore sa technologie CarpetBoost+. Celle-ci détecte automatiquement la présence d’un tapis pour adapter la faculté d’aspiration du robot. Elle relève même la serpillère afin de ne pas le mouiller.

Autonomie de la batterie

La batterie du S8 Pro Ultra est aussi digne de mention.

Sur une seule charge, l’aspirateur peut fonctionner pendant une durée impressionnante de 3h en mode silencieux, couvrant ainsi une grande surface. A titre d’exemple, même en puissance d’aspiration maximum l’aspirateur, et ce pendant l’intégralité de la durée de notre test, soit pas moins de 8 semaines en utilisation quotidienne; l’aspirateur n’a jamais eu besoin de se recharger lors d’un cycle de nettoyage d’une surface au sol de plus de 70m2. Même surface que le robot couvre en un peu moins d’une heure en fonction aspiration puissance max et lavage.

Si sa batterie est faible, il retourne automatiquement à la station de charge, puis reprend le nettoyage là où il s’est arrêté une fois la recharge terminée. Aussi, durant un cycle, il n’est pas rare que le robot retourne automatique à sa station de recharge / vidage pour nettoyer sa serpillère qui pourrait être salie par la surface déjà couverte.

Navigation et détection des obstacles

Un autre point fort du S8 Pro Ultra est sa capacité de navigation.

Grâce à ses nombreux capteurs, l’appareil peut cartographier votre maison avec une précision impressionnante, évitant les obstacles et les escaliers.

Cela signifie qu’il peut fonctionner de manière complètement autonome.

Grâce à un éclairage structuré en 3D et à une technologie d’imagerie infrarouge, le système d’évitement d’obstacles Reactive 3D permet à l’aspirateur robot d’identifier et d’éviter les risques potentiels au sol, dans les pièces lumineuses et sombres, pour une expérience de nettoyage sans souci.

Le système de navigation LiDAR PreciSense® est le cerveau qui confère au robot ces capacités. Il analyse et crée des cartes détaillées. Le tout afin de trouver un parcours optimal pour nettoyer votre maison, ne laissant aucune chance à la saleté.

On note seulement que le capteur LiDAR n’apprécie pas vraiment les mur en miroir (ou porte de placard miroir). Il a tendance à les considérer comme la continuité de la pièce qu’il nettoie pour des raisons évidentes.

Fonctionnalités supplémentaires

Il est possible d’indiquer au robot la présence d’animaux domestique dans votre foyer. Dès lors, ce dernier adapte ses déplacements pour perturber le moins possibles nos amis à 4 pattes.

Enfin tout comme il est possible de paramétrer le robot, la station de vidage est elle aussi configurable. Le mode de vidage automatique, celui du lavage de la serpillère en passant par la durée du séchage de cette dernière sont autant de fonctions qu’il est possible de régler ici.

Conclusion : Que vaut le Roborock S8 Pro Ultra

En conclusion, le Roborock S8 Pro Ultra se positionne indéniablement comme un leader dans le domaine des aspirateurs robots. Un son design élégant, une station de recharge intelligente, et une performance de nettoyage exceptionnelle. Le Roborock S8 Pro Ultra offre une expérience utilisateur complète et intuitive.

La puissance d’aspiration remarquable, les fonctionnalités avancées. On pense à sa technologie Reactive 3D et le système LiDAR PreciSense®. Ainsi que la gestion autonome de la batterie démontrent l’engagement de Roborock envers l’innovation technologique.

Que ce soit pour la navigation précise, la détection d’obstacles ou la personnalisation des paramètres, le S8 Pro Ultra excelle.

Bien que le prix puisse être considéré comme élevé, les performances et les caractéristiques de pointe font de cet aspirateur robot un investissement judicieux pour ceux qui recherchent l’excellence dans l’entretien automatisé de leur maison