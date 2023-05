Test – Roborock S8 : un aspirateur-robot performant avec un système d’évitement d’obstacles avancé

Les aspirateurs-robots ne cessent de gagner en popularité grâce à leurs capacités de nettoyage améliorées et à leur facilité d’utilisation. Parmi les nombreux modèles disponibles sur le marché, le Roborock S8 se distingue par ses fonctionnalités avancées et sa polyvalence. Dans cet article, nous vous présentons un test complet du produit pour vous aider à déterminer s’il répond à vos besoins en matière de nettoyage.

Utilisation du Roborock S8

Le pack et ces accessoires

Que serait un unboxing sans les plaisirs de découvrir ce qu’il contient ? Ici, nous avons :

Un Roborock S8

Une station de charge

Un câble d’alimentation

2 serpillières adaptatives

Un socle autocollant pour le robot

Un manuel d’utilisation

Navigation et système d’évitement d’obstacles

La première chose que l’on remarque lorsqu’on utilise le Roborock S8 est son excellente navigation. Le robot est équipé de capteurs de pointe qui lui permettent de cartographier avec précision les pièces et de naviguer sans heurts dans votre maison. Lors de nos tests, le S8 a su faire le tour des pieds de table et des chaises sans difficulté, assurant ainsi un nettoyage efficace sous les meubles.

Son système d’évitement d’obstacles, appelé Reactive 3D, est également impressionnant. Le robot peut détecter et éviter jusqu’à 42 types d’objets, minimisant ainsi les risques de blocage et d’endommagement du mobilier. Par exemple, lors de notre essai, le S8 a réussi à contourner un tas de chaussures sans s’emmêler dans les lacets.

Niveau sonore du Roborock S8

Le Roborock S8 est un aspirateur-robot relativement silencieux. En mode normal, l’aspiration est très silencieuse, ce qui vous permet de regarder un film ou une série pendant son fonctionnement sans être dérangé. En mode Max+, le niveau sonore monte relativement haut, mais reste tout de même plus silencieux que certains modèles concurrents.

Aspiration et performances de nettoyage

Le Roborock S8 est équipé d’une double brosse très efficace qui lui permet de décoller les saletés des sols et tapis. Sur sol dur et moquette fine, le robot a obtenu d’excellents résultats, aspirant la grande majorité des déchets lors de nos tests. Il a par exemple réussi à ramasser des miettes de pain et des poils d’animaux sur une surface en carrelage.

Cependant, l’aspiration sur les tapis à poils longs laisse à désirer. Le S8 n’a réussi à collecter que les 3/4 des déchets lors de son passage en puissance normale, et quasi 100% en mode Max+. De plus il se met régulièrement en mode sécurité si la brosse force un peu trop sur les poils longs du tapis, ce qui nous oblige à l’enlever manuellement de la zone pour lui faire reprendre le lavage. Bien que ces performances soient en deçà de certains modèles concurrents, il est important de souligner que les tapis épais représentent un défi pour la plupart des aspirateurs-robots.

Fonction lavage et serpillière vibrante

Le Roborock S8 propose également une fonction lavage qui utilise une serpillière vibrante pour frotter le sol. Lors de nos essais, nous avons été agréablement surpris par l’efficacité de ce système. Le robot a réussi à éliminer des taches de café séchées sur un sol en parquet, bien qu’il ait eu du mal avec les taches les plus incrustées, comme du vin rouge.

Le réservoir d’eau, d’une capacité de 300 ml, doit être rempli régulièrement pour assurer une efficacité optimale. Lorsque nous avons testé cette fonction sur une surface de 55 m², nous avons dû le remplir qu’une seule fois pour obtenir un résultat satisfaisant, mais il est conseillé de changer l’eau à chaque lavage.

Application mobile Roborock

L’application mobile du Roborock S8 mérite également d’être mentionnée, car elle offre une expérience utilisateur riche et personnalisable. Compatible avec les smartphones Android et iOS, l’application permet de contrôler et de surveiller facilement les fonctions de l’aspirateur-robot. Une fois connecté à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez programmer des heures de nettoyage. Mais aussi, régler les niveaux de puissance d’aspiration et choisir le nombre de passages dans une zone spécifique.

Grâce à la cartographie intelligente, l’application affiche une carte détaillée de votre maison, où vous pouvez définir des zones interdites ou autorisées, ou encore diviser les pièces pour faciliter le nettoyage. Le système de navigation Reactive 3D du S8 permet d’identifier et de mémoriser les obstacles, qui sont ensuite visibles sur l’application pour permettre à l’utilisateur de les supprimer si nécessaire.

L’application permet également de suivre l’entretien de l’appareil, avec des rappels pour nettoyer ou remplacer les différents éléments comme la serpillière, les brosses et les filtres. Elle permet également de régler les heures de rechargement pour pouvoir économiser en heures creuses par exemple.

Des mises à jour régulières du logiciel garantissent une amélioration constante des performances et des fonctionnalités de l’aspirateur. En somme, l’application mobile du Roborock S8 est intuitive et conviviale, rendant l’utilisation et l’entretien de l’aspirateur-robot encore plus pratique.

Entretien et autonomie

L’entretien du Roborock S8 est relativement simple. La serpillière se détache facilement de son support et peut être lavée à la main ou en machine. Il est important de la remplacer lorsqu’elle est trop usée pour garantir une performance optimale.

Le bac à poussière du S8 doit être vidé régulièrement. Il est assez petit (400ml) et peut être un peu difficile à manipuler, mais une fois qu’on a pris l’habitude cela devient simple et le nettoyage du bac se fait rapidement. Un entretien régulier garantira une aspiration efficace.

En termes d’autonomie, le S8 offre une performance assez confortable. Il peut fonctionner pendant 3 h à la puissance normale et 1 h 30 en mode Max+. Bien que ces chiffres soient loin de ceux de certains concurrents, le Roborock S8 est capable de reprendre le nettoyage là où il l’a laissé en cas de batterie faible.

Le Roborock S8, une bonne solution pour la maison ?

Le Roborock S8 est un aspirateur-robot performant qui conviendra à la plupart des utilisateurs. Sa navigation précise et son système d’évitement d’obstacles assurent un nettoyage efficace et sans heurts. L’aspiration sur sol dur et moquette fine est excellente, bien que moins performante sur les tapis à poils longs. La fonction lavage avec la serpillière vibrante est un atout appréciable pour un nettoyage complet de votre maison.

Parmi les points faibles, on note le bac à poussière peu pratique et le réservoir d’eau relativement petit. Néanmoins, en prenant en compte les nombreuses options de programmation et la station de charge compacte, le Roborock S8 s’avère être un choix solide pour ceux qui recherchent un aspirateur-robot polyvalent et efficace.

En somme, le Roborock S8 est conçu pour être utilisé facilement par tout le monde, qu’ils soient familiers ou moins expérimentés avec ce type de technologie, rendant l’entretien de la maison accessible à tous. Ses fonctionnalités avancées et ses performances de nettoyage sauront répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs, tant qu’ils sont prêts à entretenir régulièrement l’appareil pour en tirer le meilleur parti. Ce dernier reste assez abordable comparé à certains modèles ultra haut de gamme à plus de 1000€. Il est en vente à 699€ avec actuellement une réduction de 110€ SUR AMAZON.

