Publicité

La fréquence de téléchargement des applications sur des Smartphones Android est estimée à près de 1,7 milliards dans tout le monde. Ces applications téléchargées ne sont pas toutes bonnes à installer sur vos téléphones mobiles. Nombreuses sont celles qui vous espionnent et dérobent vos données personnelles. Cet article essaiera de vous édifier sur comment elles se présentent. Vous-vous déciderez certainement après à désinstaller ces applications.

Une situation sociale favorable aux malwares sur Android

La crise sanitaire actuelle liée au COVID-19 plonge de nombreuses personnes dans la solitude. Leur seul compagnon et outil de distraction dans cette situation est leur Smartphone. Les sites web de tous genres sont visités, de même les applications de toutes natures sont téléchargées et installées sur les Android. Ces sites et applications ne sont pourtant pas tous fiables. En effet, près de 450 parmi peuvent contenir des trackers et représenter un danger pour votre vie privée. Ces derniers sont souvent ceux qui font des propositions les plus alléchantes pour vous inciter à leur autoriser l’accès à votre téléphone. Une fois qu’ils arrivent à s’y immiscer, ils deviennent des outils d’espionnage et collectent des données à différentes fins. Les plus connus d’entre eux sont les outils X-Mode.

Des malwares intégrés à des applications populaires

Selon les informations parues en fin d’année 2020, les outils de suivi de X-Mode se retrouveraient plus dans les applications communautaires destinées surtout aux musulmans et de rencontres. Elles cumulent à près plus des 3/4 des téléchargements. Ce qui signifie que si vous avez déjà téléchargé au moins une fois une application musulmane ou de rencontre, ces outils auraient eu accès à votre téléphone. Si vous avez des doutes sur une application déjà installée sur votre Android, rendez-vous sur la page GitHub. Vous y trouverez toutes les applications soupçonnées de servir d’hôte à ces malwares. Certaines, qui sont des copies des originales, sont indentifiables par la différence flagrante d’orthographes. Elles ont déjà dans leur totalité interdit d’accès à l’App Store par Google après plusieurs demandes de suppression infructueuses adressées aux développeurs.

Publicité