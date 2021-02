Changez d’abonnement mobile avec ce forfait 60 Go abordable

Publicité

L’un des abonnements récurrents à payer chaque mois est le forfait mobile. Si vous souhaitiez changer d’abonnement ces derniers temps afin de payer moins cher, nous avons une offre parfaite de par son prix et son enveloppe de data de 60 Go en 4G.

Passez chez Cdiscount mobile pour profiter d’un forfait 60 Go à petit prix

Après avoir lancé une offre 200 Go des plus intéressantes, Cdiscount revient à la charge avec un forfait 60 Go. Cette nouvelle offre sans engagement disponible jusqu’au 10 février 2021 affiche un prix de 7,99 euros par mois pendant un an.

Pour commencer, le premier point fort de ce forfait est son enveloppe de données mobiles. En effet, celle-ci est composée de 60 Go de data en 4G, soit une quantité mensuelle largement suffisante pour regarder avec modération Netflix de temps en temps, surfer sur internet, streamer votre musique sur Spotify ou bien effectuer quelques appels en visioconférence par exemple. À cela s’ajoute notamment 5 Go au sein de l’EU et dans les DOM, mais aussi les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’étranger.

Le second avantage de cette offre est son prix. En effet, Cdiscount propose ce forfait sans engagement à un tarif abordable de 7,99 euros par mois pendant un an (puis 14,99 euros par mois). Attention, vous ne pourrez souscrire à cet abonnement uniquement jusqu’au 10 février 2021.

